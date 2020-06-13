Динамо Минск - Славия Мозырь. Анонс и прогноз на поединок

Постепенно подопечные Леонида Кучука набирают очки и поднимаются в таблице. Семь баллов в четырех турах при всего двух пропущенных голах и вот "Динамо" уже на девятом месте.

В суботнем матче минчане сыграют дома против "Славии", которую опережают на одно очко. Соперники отличаются бескомпромисностью, поэтому вряд ли стоит ждать ничьей в их очном поединке.

Беларусь, Высшая лига, 13-й тур

Стадион: "Динамо"

Арбитр: Сергей Стецурин

Динамо Минск 20:00 Славия

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В прошлом туре "Динамо" разгромило "Белшину" (4:0) в Бобруйске и впервые в сезоне поднялось выше десятого места в таблице. Также улучшается картина в графе "пропущенные", коллектив Кучука сумел после 12-го игрового дня выйти на график "ровно гол за матч".

Константин Руденок тренируется с дублем и поэтому увидеть его в заявке шансов практически нет. Под вопросом участие в поединке Ивана Бахара, а также Игоря Шитова, у которых диагностированы мышечные травмы. В четверг стало известно, что минчане на год арендовали у "Кортрейка" украинского защитника Андрея Бацулу. В клубе он присоединится к соотечественникам Артему Сухоцкому и Дмитрию Билоногу.

Ориентировочный состав Динамо Минск (3-5-2): Плотников - Швецов, Горопевшек, Сухоцкий - Риос, Климович, Олехнович, Козлов, Бручич - Данило, Шикавка.

Команда Михаила Мартыновича неудачно сыграла в прошлом туре, на своем поле уступив "Неману" (1:3). Хет-трик Зорана Марушича стал следствием как его личного озарения, так и неудачной игры "Славии" в обороне. Все же вратарю приходилось вступать в игру часто и в шести случаях попадания соперником в створ из девяти он выручал.

Владислав Малькевич, Александр Раевский и Никита Мельников вряд ли сыграют в предстоящем поединке. Но никто из них не является твердым игроков основы мозырянского коллектива.

Ориентировочный состав Славия (4-1-4-1): Барановский - Жук, Тымонюк, Недашковский, Пантя - Ковалевский - Нарх, Шевченко, Чухлей, Василевич - Тетте.

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Цифры и факты

Семь очных встреч команд кряду в чемпионате Беларуси заканчивались невысокой результативностью в пределах "тотал меньше 2,5".

Минское "Динамо" забило более одного мяча лишь раз в последних шести матчах.

"Славия" одержала только две победы в десяти последних встречах.

Прогноз

И все же Минск окажется сильнее, при этом забьет не один гол в ворота соперника, явно пребывающего в кризисе. Пусть это и не в стиле команд Кучука, но полагаем, что не обойдется и без пропущенных хозяевами голов, а значит для победы нужно будет оформлять второй мяч.

Ставка: Тотал "Динамо" больше (1,5) за 1.70