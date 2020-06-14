БАТЭ - Шахтер Солигорск. Ставка на центральный матч тура, анонс

К очной встрече команды Кирилла Альшевского и Юрия Вернидуба подошли на верхних ступеньках турнирной таблицы. У БАТЭ есть двухочковый гандикап, который легко отыгрывается путем победы в очной встрече. Но добиться ее "горнякам" будет непросто.

БАТЭ шел без очковых потерь в течение шести туров национального чемпионата. Но в прошлой игре борисовчане дважды пропустили от "Витебска" и упустили победу со счета 2:0. "Шахтер" же напротив - только улучшил свою "сухую" серию, которая теперь составляет 675 минут.

Беларусь, Высшая лига, 13-й тур

Стадион: "Борисов-Арена"

Арбитр: Виталий Севостьяник

БАТЭ 20:00 Шахтер Солигорск

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Словно гром среди ясного неба, случились два гола от "Витебска" в концовке прошлого матча борисовского клуба, что предопределило потерю очков (2:2). Впервые с 18 апреля БАТЭ не смог выиграть в рамках чемпионата. Тогда подопечные Альшевского дома так и не смогли пробить ворота "Торпедо-БелАЗ" (0:0).

У вратаря Дениса Щербицкого и полузащитника Виллума Тора Уиллумсона мышечные травмы. Егор Филипенко все еще лечит травму бедра, полученную в финале Кубка. Форвард Антон Сорока до сих пор не восстановился после болезни.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Яблонский - Стасевич, Драгун, Бага, Нехайчик - Скавыш.

В прошлом матче "Шахтер" одержал еще одну минимальную победу со счетом 1:0 и снова победный гол забил Виталий Лисакович. Слухи об интересе к его персоне со стороны клуба РПЛ в размере одного миллиона Евро пока остаются слухами. Но форвард явно сейчас на коне, действует виртуозно и, что немаловажно, эффективно.

Арендованный у "Тамбова" нападающий Артем Архипов сможет выступать за "Шахтер" уже со второго круга. Политевич, Вукманич и Шиндагоридзе травмированы давно и надолго. Больше потерь у команды Вернидуба перед важной встречей нет.

Ориентировочный состав Шахтера (4-2-3-1): Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Сзоке, Селява - Иванович, Кендыш, Баланович - Лисакович.

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Цифры и факты

В течение 15 полных таймов вратарь солигорского "Шахтера" Александр Гутор не пропускает в рамках чемпионата.

В предстоящем матче сыграют не только две лучшие команды чемпионата прямо сейчас, но и лучшая атака сезона (БАТЭ, 25 голов) против самой сильной обороны ("Шахтер", три пропущенных).

"Шахтер" не проигрывал на выезде в нынешнем чемпионате, трижды победив и дважды сыграв вничью. Также команда Вернидуба в гостях не пропускала, оставив свои ворота на замке во всех пяти гостевых поединках.

Прогноз

БАТЭ играет в атакующий футбол, "Шахтер" тоже, но при этом с ситуативным упором на плотную оборону. Полагаем, что хозяевам более выгоден открытый футбол и они попытаются спровоцировать соперника на размен результативными ударами. Так что "верх" будет пробит, а вот предугадывать исход не беремся.

Ставка: Тотал больше (2,5) за 2.08