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Динамо Минск - Энергетик-БГУ. Анонс и ставка на поединок
Минское "Динамо" принимает "Энергетик-БГУ" в матче 14-го тура Высшей лиги Беларуси, который начнется в субботу 20 июня в 20:00.
Команда Леонида Кучука поднялась уже на седьмое место после двух побед. В предстоящем поединке есть шанс сменить "Энергетик-БГУ" на пятой позиции в случае успеха в очном матче.
"Студенты" приятно удивляли своей яркой игрой на старте сезона, но в трех последних турах набрали всего одно очко. Более того, подопечные Белявского еще и не забивают уже в двух матчах подряд.
Беларусь, Высшая лига, 14-й тур
Стадион: "Динамо"
Арбитр: Виктор Шимусик
Динамо Минск 20:00 Энергетик-БГУ
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Минский коллектив в прошлой игре добился еще одной "сухой" победы, одолев на своем поле "Славию" (1:0). Игра в целом не была закрытой, но скупой на голевые моменты. Однако единственный гол оправдал все это, так как был забит Евгением Шикавкой в отличном стиле.
У защитника Игоря Шитова мышечная травма. Ким Чжун Ен и Константин Руденок выведены Леонидом Кучуком из основного состава.
Ориентировочный состав Динамо М (3-5-2): Плотников - Швецов, Горопевшек, Сухоцкий - Риос, Климович, Олехнович, Козлов, Бручич - Шикавка, Бахар.
"Студентам" не впервой играть сериями, на старте сезона уже был этап, на котором три победы сменились тремя поражениями. В позапрошлом туре "Энергетик-БГУ" потерял домашнюю победу над "Витебском" на последних секундах (3:3) и с тех пор началась черная полоса команды. Сперва случилось выездное поражение от "Шахтера" (0:1), за которое не стыдно, а дальше уже домашние 0:1 с куда менее сильной "Белшиной".
У "студентов" пропустят встречу молодой защитник Артем Сокол из-за мышечной травмы и опорник Айк Мосаханян, у которого переломан нос.
Ориентировочный состав Энергетик-БГУ (4-4-2): Лесько - Гирс, Шкурдюк, Мирошников, Юдчиц - Свирепа, Носко, Твэ, Мавату - Бакич, Яхшибаев.
Цифры и факты
- В рамках Высшей лиги у минчан десять побед над "студентами" и выездная ничья 3:3 в прошлом сезоне, без поражений.
- "Энергетик-БГУ" не может забить в течение пяти таймов кряду.
- "Динамо" держит свои ворота на замке уже 220 минут.
Прогноз
Кучук начал штамповать со своей командой победы со счетом 1:0, а это значит, что "Динамо" на правильном пути. С учетом того, что и "Энергетик-БГУ" ощущает сейчас проблемы с результативностью, вывод по ставке нам кажется очевидным.
Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.94