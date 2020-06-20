Динамо Брест - Городея. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Команда с тремя украинцами в составе одержала три победы кряду, забила в этих матчах 12 голов и вернулась в тройку лидеров национального первенства. В 14-м туре у подопечных Сергея Ковальчука есть отличная возможность продлить победную серию, ведь соперник не из самых тяжелых.

"Городея" в прошлом туре разгромила дома "Слуцк" (3:0) и таким образом поднялась выше зоны переходных матчей. Тем не менее, проблемы коллектива еще далеки от решения.

Беларусь, Высшая лига, 14-й тур

Стадион: ОСК "Брестский"

Арбитр: Дмитрий Доля

Динамо Брест 18:00 Городея

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Добытая на голом классе победа над "Торпедо-БелАЗ" (2:0) в прошлом туре, утвердила "Динамо" в числе лидеров наряду с БАТЭ и "Шахтером". Ничья в поединке конкурентов между собой добавила чемпиону еще больше уверенности, что прошлогодний успех реально повторить и в этом сезоне.

В прошлом туре был удален центральный защитник Габи Кики, поэтому на его место главный тренер "Динамо" отрядит Александра Павловца. Застудился Павел Савицкий, его потенциальный сменщик на правом фланге Сергей Кривец также вне игры, поэтому альтернативы Быкову в качестве вингера попросту нет. Сообщалось о травме бедра и относительно Евгения Хачериди, так что в старте увидеть украинца не ожидаем.

Ориентировочный состав Динамо Б (4-2-3-1): Павлюченко - Юзепчук, Веретило, Павловец, Печенин - Нойок, Кисляк - Быков, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

Коллектив Александра Радушко в равном матче сумел реализовать свои моменты намного лучше "Слуцка" и даже добился разгромной победы. Этот успех позволил выйти на 13-е место.

Сразу три полузащитника вне игры у "Городеи". Речь об Александре Поздняке, Сергее Усени и также Илье Баглае, у которого мышечная травма.

Ориентировочный состав Городеи (4-2-3-1): Довгялло - Игнатенко, Павлючек, Шестиловский, Йоксимович - Сазанович, Яскович - Байдук, Пушняков, Сайчич - Архипов.

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Цифры и факты

В прошлом туре "Городея" прервала семиматчевую серию без побед в рамках чемпионата.

В истории взаимоотношений команды был период когда четыре кряду поединка закончились вничью со счетом 1:1.

Суммарный счет двух последних матчей "Динамо" против "Городеи" дома 9:2.

Прогноз

Конечно же брестчане фавориты и последние игры подтверждают их стремление забивать много и побеждать результативно. Но состав команды возрастной и уже в Жодино были заметны проблемы в созидательной фазе. К тому же "Городея" не из слабых соперников по части организации обороны, пропустили "красно-желтые" лишь 17 голов в 13 играх. Поэтому есть резон поставить на "низ" хозяев, ибо планка букмекерами несколько завышена.

Ставка: Тотал "Динамо" меньше (2,5) за 1.72