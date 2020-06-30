Топ-матчи Европы: в поисках интриги

Предыдущая неделя стал разочарованием для тех, кто прежде всего в футболе ценит интригу. Опять потеряла очки "Барселона". Теперь у "Реала" есть право даже не на одну, а на две ошибки. "Лацио" уступил "Аталанте", выигрывая 2:0. Теперь у "Ювентуса" +4 и, согласитесь, в камбэк "лациале" совсем не верится. Несмотря на то, что будет очная встреча в Риме. Наконец оформил чемпионство "Ливерпуль".

Тем не менее, на этой неделе нас все равно ждут интересные противостояния.

"Барселона" - "Атлетико"

Прогноз: точный счет 0:0. Коэффициент: 10,0

Потеря Бускетса стала решающей против "Сельты". "Барсе" очень не хватало Серхио для построения своей игры, а Ракитич, который его подменял, еще и обрезался на первый гол. Против "Атлетико" Бускетс будет, но, кажется, уже поздно.

"Барселоне" трудно давались голы в ворота "Атлетико" и в лучшие годы. Напомним, "матрасники" дважды выбили каталонцев из Лиги чемпионов. Матчи обычно проходят по схожему сценарию: Месси и компания кружат вокруг штрафной, "Атлетико" пытается укусить на контратаках и при стандартах.

Осторожный Сетьен, который предпочитает стерильный контроль, чем рискованные пасы, и Симеоне, для которого идеальный счет - это 1:0. Почему бы "Барсе" и "Атлетико", которые умеют засушить матч, не сыграть вообще без голов? Тем более Месси в форме и бьет исключительно мимо ворот.

"Реал Мадрид" - "Хетафе"

Прогноз: победа "Реала" с форой -1,5 гола. коэффициент 2,05

Рестарт для "Хетафе" не дался от слова "вообще": три очка в четырех турах и о зоне Лиги чемпионов остается разве что мечтать - шансов мало.

А вот у "Реала" все четко. Да, болельщики "Барсы" могут апеллировать на благоприятный арбитраж, но это дело симпатий. Команда Зидана побеждает уверенно, с запасом, а сам тренер очень умело использует ротацию.

Наставник "Хетафе" Пепе Бордалас, несмотря на все заслуженные комплименты, обычно ничего не может противопоставить "Реалу". Из пяти матчей - одна ничья и четыре поражения, общая разница 2:10. Учитывая, что "сливочные" прут, как каток, не видно шансов для "Хетафе" и сейчас. Прогнозируем победу "Реала" с форой -1,5 гола. Коэффициент 2,05, который предлагают аналитики Parimatch, выглядит реальным.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Прогноз: победа "Ливерпуля". Коэффициент: 3,20

Матч, в котором очень много неизвестных - кадровых, физических, психологических. У "Сити" большие проблемы в обороне: выпали Фернандиньо, молодой Гарсия, а о Стоунзе и так позабыли. Ляпорт и слабый Отаменди - почти безальтернативная пара. Отсутствие Агуэро - это также очень серьезно.

Относительно физической подготовки, то и здесь преимущество на стороне мерсисайдцев. Да, наверное они позволили себе немного лишнего во время празднования чемпионства. Но это было уже давно! "Ливерпуль" играет раз в неделю, тогда как "Манчестер Сити" в воскресенье был четвертьфинал Кубка Англии против "Ньюкасла".

Что касается психологии, команда Клоппа обязательно планирует собраться еще раз и доказать статус лучшей команды Англии. Тем более, будет чемпионский коридор. А, возможно, в планах "Ливерпуля" обновить рекорд очков - это также абсолютно реально. "Ман Сити" же может спокойно думать о других турнирах: Кубок Лиги уже есть, хорошие шансы на Кубок Англии и на Лигу чемпионов, где нужно закрепить успех с "Реалом".

Ну и не будем забывать, что Клопп для Пепа - тяжелейший соперник в карьере. Поэтому спрогнозируем еще одну победу герра Юргена. Тем более, что эксперты Parimatch предлагают ну очень соблазнительный коэффициент 3,2.

"Аталанта" - "Наполи"

Прогноз: ничья. Коэффициент 3,6

Работа Гаттузо во главе "Наполи" заслуживает очень хорошей оценки. Выиграл Кубок Италии, дает затяжной бой "Барсе" в Лиге чемпионов, подтянулся в чемпионате с 14 на 5 место. И если бы не провал в начале работы, бороться бы сейчас "Наполи" с "Аталантой" за Топ-4. Но уже как сложилось.

Тем не менее, констатируем очень хорошую ход неаполитанцев. Особенно команде Гаттузо даются матчи на выезде. Из шести гостевых в Серии А она победила в пяти. Но в этом матче соперник такой, что рисковать с победой "Наполи" не хочется вообще. А вот если поднапрячься, то ничью выловить можна.

А еще "Наполи" при Гаттузо ни разу не сыграл вничью в чемпионате. Возможно, сам Рино не отказался бы от такого итога.