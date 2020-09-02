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Германия - Испания. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

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(1 голосов)

Где 03.09.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния из Штутгарта

Германия - Испания. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

С ноября прошлого года не проводили свои матчи сборные Испании и Германии, с тех пор как завершили квалификацию на Евро-2020. Интересно, что и испанцы, и немцы разгромили своих соперников и без проблем вышли на континентальное первенство. "Фурия роха" поиздевалась над Румынией 5:0, а "Бундестим" не оставил шансов Северной Ирландии – 6:1.

Для украинских болельщиков этот матч интересен тем, что наша национальная команда вскоре должна будет сыграть с Испанией и Германией, как и Швейцария мы в одной с ними группе Лиги наций. Эти топ-сборные явные фавориты, всегда нацеленые на максимальный результат и почти всегда показывают зрелищный, атакующий футбол.

Лига наций 2020

Стадион: "Мерседес-Бенц Арена" (Штутгарт)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Германия 21:45 Испания

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 21:45.

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00:00/90:00
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В статье: Германия Испания Прогнозы
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
02.09.2020 в 19:49
Матч!
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