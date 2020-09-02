  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Украина - Швейцария. Анонс и прогноз на матч Лиги наций
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Швейцария. Анонс и прогноз на матч Лиги наций

Другое
(1 голосов)

Украина – Швейцария: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 сентября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол

Украина - Швейцария. Анонс и прогноз на матч Лиги наций
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, Лига А, группа 4, первый тур

3 сентября. Львов, “Арена Львов”

Украина 21:45 Швейцария

Телетрансляция – Украина, Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Лига наций остается турниром второго эшелона. Андрей Шевченко перед матчем с Швейцарией назвал ЛН “очень престижным соревнованием”, но при этом отметил, что рассматривает турнир прежде всего как подготовку к следующему году, когда начнется отбор к Мундиалю и состоится чемпионат Европы.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
500+2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Поэтому для Шевченко Лига наций важна не только для того, чтобы игроки “вспомнили старые связи”, но и как “возможность проявить себя молодым футболистам”. Главный тренер сборной Украины сказал, что может выпустить кого-то новичков на матч с Швейцарией, и считает, что любой риск оправдан с точки зрения будущего.

Владимир Петкович признался, что побаивался первой тренировки сборной после 290-дневного перерыва, но после двух занятий все его опасения развеялись. “С первого касания мяча я был удивлен. Все игроки очень рады быть в сборной. У нас очень сыгранная команда. Как будто и не было перерыва”.

Читайте такжеСборная Швейцарии: новый капитан и жизнь без Шакири

Швейцария прибыла в Украину без нескольких ключевых футболистов, при этом все равно настроена оптимистично. “Мы хотим выиграть вне зависимости от соперника”, – заявил новоявленный капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, добавив затем, что оценивает шансы в предстоящем матче как 50 на 50.

Цифры и факты

  • Украина и Швейцария провели по десять матчей в прошлом году. Команда Андрея Шевченко не проиграла ни разу, выиграв семь поединков. У Швейцарии два поражения (Дании 0:1 в отборе и Португалии 1:3 в полуфинале Лиги наций), и пять побед.
  • Это будет третий матч между сборными Украины и Швейцарией. Предыдущие два закончились вничью. После 1/8 Чемпионат мира-2006 (0:0, 3:0 пен.), команды сыграли товарищеский матч в 2010 году, который закончился со счетом 2:2.
Читайте такжеУкраина - Швейцария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
  • В рейтинге ФИФА Швейцария занимает двенадцатое место. Украина – 24-ое.
  • Шестого сентября Украина сыграет с Германией, а Швейцария – с Испанией.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Марлос, Ярмоленко – Яремчук

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Аканджи, Эльведи, Бенито – Цубер, Джака, Эбишер, Варгас – Эмболо, Сеферович

Прогноз на матч Украина – Швейцария

Самые сильные футболисты сборной Швейцарии собраны в линии защиты, но и сборная Украины, как показали матчи отбора к Евро, пропускает совсем немного. Букмекеры предполагают, что матч получится малорезультативным. К примеру коэффициент “Тотал 2.5 М” составляет 1.71. Если говорить о шансах команд, то у сборной Украины есть небольшое преимущество. Его можно объяснить домашним полем и тем, что игроки из чемпионата Украины уже сыграли несколько матчей, в отличие от сборников Швейцарии. Прогноз – ничья 1:1.

1xbet
2.44
3.18
3.09
Сделать ставку
Favbet
2.39
3.25
3.25
Сделать ставку
Parimatch
2.46
3.10
3.05
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария сборная Украины Национальная сборная Украины ставки Национальная сборная Швейцарии Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
02.09.2020 в 22:33
Пятов, Караваев???, есть еще вопросы по составу ну да ладно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...