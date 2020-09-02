Украина - Швейцария. Анонс и прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, Лига А, группа 4, первый тур

3 сентября. Львов, “Арена Львов”

Украина 21:45 Швейцария

Телетрансляция – Украина, Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Лига наций остается турниром второго эшелона. Андрей Шевченко перед матчем с Швейцарией назвал ЛН “очень престижным соревнованием”, но при этом отметил, что рассматривает турнир прежде всего как подготовку к следующему году, когда начнется отбор к Мундиалю и состоится чемпионат Европы.

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Поэтому для Шевченко Лига наций важна не только для того, чтобы игроки “вспомнили старые связи”, но и как “возможность проявить себя молодым футболистам”. Главный тренер сборной Украины сказал, что может выпустить кого-то новичков на матч с Швейцарией, и считает, что любой риск оправдан с точки зрения будущего.

Владимир Петкович признался, что побаивался первой тренировки сборной после 290-дневного перерыва, но после двух занятий все его опасения развеялись. “С первого касания мяча я был удивлен. Все игроки очень рады быть в сборной. У нас очень сыгранная команда. Как будто и не было перерыва”.

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Швейцария прибыла в Украину без нескольких ключевых футболистов, при этом все равно настроена оптимистично. “Мы хотим выиграть вне зависимости от соперника”, – заявил новоявленный капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, добавив затем, что оценивает шансы в предстоящем матче как 50 на 50.

Цифры и факты

Украина и Швейцария провели по десять матчей в прошлом году. Команда Андрея Шевченко не проиграла ни разу, выиграв семь поединков. У Швейцарии два поражения (Дании 0:1 в отборе и Португалии 1:3 в полуфинале Лиги наций), и пять побед.

Это будет третий матч между сборными Украины и Швейцарией. Предыдущие два закончились вничью. После 1/8 Чемпионат мира-2006 (0:0, 3:0 пен.), команды сыграли товарищеский матч в 2010 году, который закончился со счетом 2:2.

В рейтинге ФИФА Швейцария занимает двенадцатое место. Украина – 24-ое.

Шестого сентября Украина сыграет с Германией, а Швейцария – с Испанией.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Кривцов, Караваев – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Марлос, Ярмоленко – Яремчук

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Аканджи, Эльведи, Бенито – Цубер, Джака, Эбишер, Варгас – Эмболо, Сеферович

Прогноз на матч Украина – Швейцария

Самые сильные футболисты сборной Швейцарии собраны в линии защиты, но и сборная Украины, как показали матчи отбора к Евро, пропускает совсем немного. Букмекеры предполагают, что матч получится малорезультативным. К примеру коэффициент “Тотал 2.5 М” составляет 1.71. Если говорить о шансах команд, то у сборной Украины есть небольшое преимущество. Его можно объяснить домашним полем и тем, что игроки из чемпионата Украины уже сыграли несколько матчей, в отличие от сборников Швейцарии. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.