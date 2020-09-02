Германия - Испания. Анонс и прогноз на матч Лиги наций

В последнее время Германия и Испания не часто сходятся в очных противостояниях. Более того, в последних четырех матчах этих соперников забито всего пять мячей. Однако, и немцы, и испанцы известны своей атакующей, доминантной манерой игры, в истории встреч сборных не редко случались результативные дуэли. Должно прорвать. После голевой засухи мы вправе ожидать зрелищного и яркого противостояния.

Лига наций 2020

Стадион: "Мерседес-Бенц Арена" (Штутгарт)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Германия 21:45 Испания

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Десять месяцев прошло после последних официальных матчей сборных в Европе. Испания и Германия завершили квалификацию на Евро-2020 в ноябре, разгромив своих соперников - соответственно - Румынию 5:0 и Северную Ирландию 6:1.

В отборе на континентальное первенство "Бундестим" без особых проблем занял первое место в группе с Нидерландами, Северной Ирландией, Беларусью и Эстонией. Всего одно поражение у подопечных Льова при семи победах, и заслуженный выход на турнир.

А вот "Фурия роха" вообще не проигрывала в квалификации на Евро-2020, но сыграла дважды вничью – со Швецией и Норвегией (оба раза 1:1). Также в группе с Испанией были Фаррерские острова, Румыния и Мальта – в восьми других поединках испанцы победили.

В способностях и высоком классе этих сборных никто никогда не сомневался, но в прошлой Лиге наций немцы и испанцы выступили далеко не лучшим образом. Возможно, недооценили новый турнир. Подопечные Луиса Энрике заняли второе место, уступив лидерство Англии, и обошли Хорватию (в том сезоне три команды было в группе). А Германия заняла последнее место, пропустив вперед Нидерланды и Францию. Всего две ничьи в шести матчах было у немцев.

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Последнее свидание сборных Испании и Германии состоялось в марте 2018-го в Дюссельдорфе, тогда в товарищеском матче соперники расписали ничью 1:1. На гол Родриго на 6 минуте ответил Томас Мюллер на 35 минуте.

В официальной последней встрече "Бундестим" и "Фурия роха" сошлись десять лет назад в полуфинале Чемпионата мира в ЮАР. За счет гола Пуйоля на 73-й минуте испанцы вышли в финал, а затем и выиграли Мундиаль у Нидерландов. Необходимо вспомнить и встречу команд в финале Чемпионата Европы 2008. Снова минимальная победа Испании, единственный гол на счету Торреса. Таким образом, получается, что у Германии должок перед следующим соперником, значит и настрой на игру должен соответствовать.

СТАТИСТИКА

Всего между собой сборные сыграли 11 матчей; четыре победы у Испании, три у Германии (все спарринги), еще четыре матча завершились вничью. Общий счет - 12:12. Также Испания сыграла 14 матчей со сборной ФРГ – с 1952-го по 1988-й годы. Четыре победы у испанцев, четыре ничьи и шесть викторий у немцев. Общий счет – 19:15.

ПРОГНОЗ

Скорее всего, после продолжительной паузы без матчей сборных команды захотят порадовать своих болельщиков, но есть сомнения, что у них получится показать максимум своих возможностей. Мотивация в этот раз, возможно, будет выше, чем в прошлом сезоне Лиги наций, так хочется надеяться и есть к этому все основания. При этом Германия постарается подловить Испанию на желании гостей владеть инициативой и вести игру… И все завершиться миром. Прогноз: ничья 1:1.