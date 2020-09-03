Норвегия - Австрия. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА. Лига B. Групповой этап

4 сентября. Норвегия. Осло. Стадион "Уллевол"

Норвегия 21:45 Австрия

ЛИГА B Группа B1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

4-го сентября сопернико сборной Украины по группе на Евро 2020 проведет первый матч в рамках нового сезона Лиги Наций - Австрия сыграет на выезде против команды Норвегии. Поединок пройдет в Осло на футбольной арене "Уллевол".

Сборная Норвегии

В прошлом сезоне Лиги Наций сборная Норвегии выступала в дивизионе С, в группе с Болгарией, Кипром и Словенией. В итоге норвежцы заняли первую строчку и поднялись в Лигу В. Но на предстоящий чемпионат Европы Норвегия не смогла пробиться, заняв третью строчку в группе с Испанией, Швецией, Румынией, Фарерскими островами и Мальтой.

Но команда под руководством Ларса Лагербека еще имеет шансы попасть на Евро 2020. В октябре сборная Норвегии сыграет в стыковых матчах, соперником в полуфинале квалификации будут серби, и в случае победы норвежцы разыграют путевку в финальном поединке с победителем пары Шотландия - Израиль.

В последних 10 играх скандинавская сборная проиграла лишь однажды, но также стоит ометить, что 5 результатов были ничейными.

Сборная Австрии

Австрийцы не очень убедительно провели прошлую кампанию Лиги Наций, но все-таки смогли сохранить прописку в дивизионе В, заняв второе место в компании с Боснией (поднялись в ранг А) и Северной Ирландией (упали в ранг С).

Но зато квалификацию на Евро Австрия прошла довольно уверенно, финишировав на второй строчке в группе с Польшей, Словенией, Северной Македонией, Израилем и Латвией.

Данный матч интересен тренерскому штабу национальной сборной Украины. Андрей Шевченко сможет сделать для себя определенные выводы по игровой форме "дас тим" Евро. Хотя особенно показательным назвать этот матч сложно, так как команда под руководством Франко Фода не досчиталась перед матчем с Норвегией нескольких ключевых футболистов.

Травмированные и дисквалифицированные игроки

У Норвегии не сможет принять участие в матче лидер атак - у атакующего полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора проблемы с коленом. Также травмирован крайний защитник "Хоффенхайма" Ховард Нортвейт.

Австрии в этом поединке не помогут Давид Алаба (мюнхенская "Бавария"), Марко Арнаутович ("Шанхай Шеньхуа"), Валентино Лазаро (менхенгладбахская "Боруссия"), Конрад Лаймер ("Лейпциг") и Алессандро Шёпф ("Шальке").

Предыдущие матчи команд

Ранее Норвегия и Австрия шесть раз встречались на футбольном газоне: поединок на Олимпийских играх в 1912-м году, четыре матча в рамках квалификации к Евро и товарищеская игра в начале "нулевых". Статистика на стороне австрийцев: 5 побед и одно поражение.

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Прогноз на матч Норвегия - Австрия

Букмекеры в этой паре отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Но с учетом потеры ключевых игроков у обоих сторон нам кажется, что команды абсолютно равны и победит тот, кто покажет лучшую дисциплинированность и организованность игры.

Прогноз UA-Football - 1:2.