Нидерланды - Польша. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Лига А. 1-й тур

4 сентября. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды 21:45 Польша

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Матчи сборных команд возвращаются в европейский футбол спустя целых 10 месяцев. Отличная новость для болельщиков, но не для любителей ставок.

Для того, чтобы сделать правильную ставку, предварительно нужно проанализировать целый массив информации, а в нашем случае его просто нет. В какой форме находится сборная Польши? Насколько готовы Нидерланды? Это знают пока только тренеры. Судить же сборную по тому, как ее исполнители играют в своих клубах неправильно, ведь там может быть совсем другая система игры, более или менее подходящая конкретному игроку. Помните Лукаса Подольски? Монстр в сборной годами был обузой в клубах. И это вовсе не единичный пример.

Нидерланды в августе потеряли главного тренера - Рональд Куман вытащил "Оранье" из глубокой ямы, с ним команда легко отобралась на Евро-2020, но теперь он в "Барселоне". Думается, это плохо скажется на психологии сборной завтра с Польшей - хотя тут многое будет зависеть от способностей человек по имени Дуайт Лодевегес. Он раньше был ассистентом Кумана и теперь получил шанс порулить самостоятельно.

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Есть у "Оранье" и другая важная потеря - Стефан Де Врей, основной стоппер "Интера", получил травму и отбыл в расположение клуба. Но, думается, новичок "Сити" Натан Аке заменит его без проблем.

У Польши в сравнении с прошлой осенью замена одна - и сразу критичная. После изнурительного клубного сезона, увенчавшегося победой в Лиге чемпионов, тренер Ежи Бжечек не стал вызывать форварда Роберта Левандовского. Кто бы его не поменял - Милик или Пентек - замена будет и близко не равноценной.

Еще один очевидный минус - это Лукаш Пищек. Опытный защитник "Боруссии" Дортмунд завершил международную карьеру еще в 2018 году, хотя, справедливости ради, и сейчас достаточно хорош и для чемпионата Европы тоже.

Без Левандовского в штрафной и кроссов Пищека атакующая мощь "Кадры" резко снизилась и, думается, на поле очень талантливого созыва голландцев поляки попробуют сыграть от обороны. У них есть кому отбиваться - там и Крыховяк, и Глик, и Беднарек. Но беда оборонительного блока команды Бжечека в том, что он уже в возрасте. А вот нападение голландцев и молодо, и голодно. Если Депай, Ван де Бек, Бергвейн и Промес покажут хотя бы 80% от того взаимодействия, что было при Кумане, - полякам несдобровать.

Собственно, характер игры будет понятен уже на ее старте. Если голландцам удастся быстро доводить мяч до штрафной гостей, проходить их прессинг за счет вертикальных пасов и дриблинга - они победят. Возможно даже крупно.

Цифры и факты

Польша проиграла только 1 из 11 последних официальных матчей (в гостях Словении - 0:2)

Беспроигрышная серия Нидерландов составляет 6 матчей. В последний раз "Оранье" уступали Португалии 0:1 в финале прошлогодней Лиги Наций

Только в 2 из 11 последних матчей Польша не забивала голов (со Словенией и Австрией)

Нидерланды дома выиграли 10 из 12 последних матчей. Еще в двух проиграли - Германии (2:3) и Англии (0:1)

Это будет первый официальный матч между Нидерландами и Польшей в 21 веке. За последние 20 лет команды сыграли между собой только два товарняка - в 2016 и 2000 годах. В обоих победили "Оранье"

Ориентировочные составы

У голландцев вместо травмированного Де Врея выйдет Аке. Слева в защите в отсутствие выбывших Ван Анхолта и Блинда может получить шанс 20-летний фулбек "АЗ" Оуэн Вейндал. В центре нападения, вероятно, выйдет герой финала ЛЕ Люк Де Йонг.

У Польши Левандовского должен поменять Кшиштоф Пентек. Справа в защите сыграет Бартош Берешинский из "Сампдории", в центре поля в паре с Крыховяком, скорее всего, появится Гуральский из "Кайрата".

Нидерланды: Силлессен - Велтман, Ван Дейк, Аке, Вейндал - Ван де Бек, Френки Де Йонг, Вейналдум - Промес, Люк Де Йонг, Депай

Польша: Щесный - Берешинский, Глик, Беднарек, Рыбус - Гуральский, Крыховяк - Шиманьский, Зьелинский, Гросицкий - Пентек

Прогноз на матч Нидерланды - Польша

Рискнем поставить на то, что хозяева победят, но поляки не развалятся. Все-таки неслучайно эта команда так легко и ровно прошла последний отбор на Евро. Ставку П1 с ТМ 3,5 букмекеры предлагают с кэфом 2,0-2,1.