Шотландия - Израиль. Прогноз на матч Лиги наций

Иногда слепой жребий удивляет даже самых откровенных скептиков Теории вероятности, пример тому – сборные Шотландии и Израиля. Эти команды выступали в одной группе Лиги наций 2018, затем жребий свел их в плей-офф за попадание на Евро-2020, и вот снова должно состояться очередное свидание сборных с противоположных широт, совершенно непохожих друг на друга.

Лига наций. Первый тур. Лига В

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Шотландия 21:45 Израиль

Телетрансляция – канал "Футбол 3"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В 2018-м году шотландцы и израильтяне обменялись домашними победами. Сначала на Земле обетованной не очень гостеприимно встретили "горцев" с севера – 2:1. А затем в холодном ноябрьском Глазго шотландцы взяли реванш у израильтян в настоящей битве 3:2.

Также вспомним далекий 1981-й год. Тогда в одной квалификационной группе на Мундиаль играли эти соперники. Шотландия дважды обыграла Израиль – 1:0 в гостях и 3:1 дома. Была еще товарищеская игра в 1986-м, снова победа шотландских горцев 0:1.

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Израиль в очередной раз провалил квалификацию к Чемпионате Европы, в 2019-м только пятое место заняли израильтяне в непростой группе с Польшей, Австрией, Македонией, Словенией и Латвией. Шотландия в своей группе заняла третье место. Сделаем предположение, что хозяева воспользуются своим статусом фаворита, несмотря на высокую мотивацию гостей и джокера, игрока "Шахтера" Манора Соломона. Прогноз: победа Шотландии 2:0.