Месть трех львов как лучший подарок Саутгейту. Исландия – Англия. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций. Лига А. 1-й тур.

5 сентября. 19:00. Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур"

Главный судья: Срджан Йованович (Сербия)

Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV

Англичанам достался лояльный квартет: если Бельгия действительно не нуждается в особом представлении благодаря чуть ли не сильнейшему поколению футболистов в своей истории, то Исландия откровенно отдалилась от своего лучшего шаблона, а Дания попросту не является ровней подопечным Саутгейта. Тем не менее, важен контекст – 4 года назад родоначальники футбола позорно вылетели в 1/8 ЧЕ от заряженных исландцев (вспомните эти сумасшедшие переклички игроков с фанатами после матчей). Сейчас у англичан будет неплохой шанс отомстить своему обидчику.

Верно, Исландия знатно пошумела на ЕВРО-2016, но провалилась как на ЧМ-2018, так и в прошлом розыгрыше Лиги наций. На отборе к чемпионату Европы-2020 подопечные Хамрена финишировали третьими в группе и теперь сыграют с румынами в стыке за право выступить на форуме в следующем году (правда, в случае успеха предстоит еще выбить и победителя пары Венгрия – Болгария). Можно констатировать, что феномен исландцев образца четырехгодичной давности уже заархивирован.

Сборная Англии напротив – под руководством Саутгейта здорово преобразилась. Команда неплохо провела предыдущую кампанию в Лиге наций, выйдя из группы, но проиграв Нидерландам, а затем триумфально оформила путевку на ЕВРО-2020 с 1-й позиции (21 балл в 9 матчах, 37 забитых мячей и 6 пропущенных). Гарет успешно провел перестройку, омолодил состав и зажигает в атаке усилиями Санчо, Кейна, Стерлинга и Рашфорда. К слову, Харри рвется к свержению Руни с пьедестала бомбардиров сборной – осталось всего ничего, Кейну 27 лет, поэтому забить 22 мяча ему под силу. Здесь также важно учитывать темпы форварда "Тоттенхэма": он 10 раз расписался в воротах других сборных в 6 последних матчах.

