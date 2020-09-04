Швеция - Франция. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Лига А. 1-й тур

5 сентября. Сольна. "Френдз Арена"

Швеция 21:45 Франция

Трансляция: Футбол 1

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Поединок сборных, одна из которых значительно изменилась за время вынужденной карантинной паузы, а другая практически нет.

Летом Франция сказала "оревуар" Блезу Матюиди, который отбыл в МЛС. На 99% его международная карьера закончена - и очень вовремя экс-хавбеку "Юве" нашлась замена в лице таланта "Ренна" Эдуардо Камавинги. Текущий вызов в сборную - первый в карьере 17-летнего парня, но Дешам уже расхваливает его в интервью. Вероятно, со шведами он выйдет на замену.

Другие изменения касаются обороны. L’Equipe считает, что французы выйдут на матч со Швецией со схемой 3-5-2. При таком раскладе Эрнандес и Павар займут позиции латералей, а трио центрбеков составят Ленгле, Кимпембе и Варан. Есть, правда, еще мощно прибавивший Упамекано из "Лейпцига", но Дешам - консерватор, и если он верит в Ленгле, то это надолго.

Касательно Швеции, то у нее такого выбора топ-игроков, конечно, нет. У "Тре Крунур" обойма из 13-14 исполнителей, и они здорово добавили за последние годы. Уход Златана Ибрагимовича не навредил сборной, а наоборот - помог. Теперь в составе шведов никто не подыгрывает, а все играют - как могут и умеют, зато с сердцем.

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За последние два года Швеция уверенно отобралась на Евро-2020, проиграв в своей группе только раз - в гостях Испании. За этим последовала убедительная победа в группе Лиги Наций с Турцией и Россией. Прямо сейчас Скандинавы не знают поражений уже восемь матчей подряд. Среди прочего, они сумели остановить Испанию дома (1:1) - и это хорошее предупреждение французам. Играть спустя рукава в Сольне нельзя.

Шведы, может, не самые техничные и креативные в позиционном нападении ребята, зато у них сильная защита во главе с центрбеком "МЮ" Линделефом, мощные фланги в лице Форсберга и Кулушевски и форварды, стабильно забивающие из пределов штрафной. Эта команда создана для стандартов и контратак - и именно так она играет.

Франция же, если судить по выступлениям в 2019 году, против таких соперников действует слабо. С Турцией в отборе на Евро вообще вышел провал - 0:2 и 1:1. С остальными командами игра тоже особо не клеилась. От чемпионов мира ждешь большего, чем 1:0 с Исландией и 2:1 с Молдовой.

В итоге на Евро Франция квалифицировалась только на индивидуальном мастерстве, а не за счет командной игры. Со Швецией, если той хватит физики, такой фокус может и не пройти - уж больно дисциплинированная и кусачая команда у Андерсона. Одной ногой у такой не выиграть.

Цифры и факты

После триумфального ЧМ-2018 Франция провела 17 матчей - и в двух потерпела поражения. Били команду Дешама турки (0:2) и голландцы (0:2)

У Швеции только одно поражение в 13 последних матчах - от Испании (0:3)

Шведы не проигрывают дома уже два года - с сентября 2018-го. За этот период у них 6 побед и 3 ничьи в родных стенах

Франция и Швеция встречались в отборе на ЧМ-2018 - и тогда соперники обменялись победами со счетом 2:1. Скандинавы тогда обыграли будущих чемпионов мира как раз дома

Всего в 21 веке шведы и французы 6 раз играли между собой: в трех матчах победили "Ле Бле", в двух - "Тре Крунур", еще один завершился вничью

Ориентировочные составы

У шведов редкостный случай для эпохи коронавируса - вообще нет потерь перед игрой. Педантичные скандинавы соблюдали правила просто образцово.

У Франции дела обстоят хуже: заболели на COVID и отправились домой Уссем Ауар, Поль Погба и Стив Манданда, причем последний сдал положительный тест во второй раз за месяц. Еще в конце августа "Марсель" информировал, что 35-летний голкипер заболел на коронавирус, потом он будто бы выздоровел, и вот снова болен. Чудеса!

Швеция: Ольсен - Лустиг, Линделеф, Хеландер, Бенгтссон - Кулушевски, Ольссон, Экдаль, Форсберг - Андерссон, Квайсон

Франция: Льорис - Варан, Кимпембе, Ленгле - Павар, Канте, Нзонзи, Эрнандес - Гризманн - Мбаппе, Жиру

Прогноз на матч Швеция - Франция

Швеция на своем поле последний раз уходила без забитого гола целых два года назад. С тех пор "Тре Крунур" забивали и России, и Словакии, и Испании, и Румынии, и вообще всем, с кем играли. В то же время у Франции нападение такое, что гол может соорудить буквально из ничего - один Мбаппе чего стоит. Отсюда наша ставка - обе забьют. Букмекеры предлагают ее с кэфом 2,0.