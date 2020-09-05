Дания - Бельгия. Прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, Лига А, группа 2, первый тур

5 сентября. Копенгаген, “Паркен”

Дания 21:45 Бельгия

Телетрансляция – Футбол 3, OLL.TV

Для Каспера Юлманна матч против Бельгии станет дебютным в качестве главного тренера сборной Дании. Норвежец Оге Харейде, который прошел отбор к Евро, должен был руководить Данией на самом Чемпионате Европы, но турнир был перенесен и его контракт завершился. Датская федерация не стала ничего переигрывать и утвердила в должности Юлманна, который ранее руководил местным клубом “Норшелланн”. “Это моя первая неделя в качестве тренера сборной. Это только одна неделя, но я могу сказать, что это отличная группа игроков”, – сказал Юлманн.

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В Бельгии все стабильно – Роберто Мартинес проводит пятый год в качестве тренера “Red Devils”. Правда против Дании по разным причинам не сыграют Тибо Куртуа, Эден Азар и Кевин Де Брюйне – ключевые игроки национальной команды вместе с Ромелу Лукаку. Тем не менее, Мартинес верит в успех своей команды. “Взаимопонимание остается. Большинство ребят давно уже играют вместе. Конечно, кто-то играет больше других, но я уверен в высоком уровне команды”.

Интересно, что в 2019-м году ни Дания, ни Бельгия ни разу не проиграли. Но если скандинавы играли вничью (дважды с Ирландией, а также с Швейцарией, Грузией и Косово), то Бельгия выиграла все десять матчей отбора в своей группе.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Педерсен, Йоргенсен, Кьер, Дальсгор – Хейбьерг, Дилэйни – Брэйтуэйт, Эриксен, Поульсен – Дольберг

Бельгия: Миньоле – Вертонген, Алдервейрелд, Денайер – Кастань, Витцель, Тилеманс, Карраско – Торган Азар, Мертенс – Лукаку

Прогноз на матч Дания – Бельгия

Даже без таких игроков как Де Брюйне, Азар и Куртуа сборная Бельгия остается более классной командой, чем Дания. Также против хозяев поля играет фактор нового тренера. По прогнозам букмекеров Бельгия является фаворитом, но вряд ли этот матч получится легкой прогулкой для команды Мартинеса. Прогноз – победа Бельгии над Данией со счетом 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.