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Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч Лиги наций

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Александр Рыженко уверен, что обе сборные покинут поле с голами в активе

Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч Лиги наций
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 4. 2-й тур
6 сентября. Испания. Мадрид. Стадион: "Альфредо ди Стефано". Начало в 21:45
Испания - Украина

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Цифры и факты

  • это будет матч второго тура Лиги наций. После первого игрового дня Украина возглавляет группу 4 благодаря победе над Швейцарией (2:1). Испания с Германией делят вторую и третью строчки: они сыграли вничью (1:1) и, соответственно, набрали по одному баллу.
  • коротко о формате Лиги наций. Победитель квартета получает путёвку в "Финал четырёх" турнира. Команда, которая займёт последнее место, вылетает в Лигу В, откуда украинская сборная по итогам прошлого сезона Лиги наций только поднялась.

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  • у сборной Украины действующая беспроигрышная серия из 12 игр кряду. В последний раз подопечные Андрея Шевченко уступали ещё в ноябре 2018 года. Что интересно, это также была игра Лиги наций. Заключительный поединок предыдущего розыгрыша против Словакии, когда "сине-жёлтые" уже не решали турнирных задач, что развязало Андрею Шевченко руки для экспериментов. В итоге всё завершилось поражением 1:4.
  • с тех пор наша главная команда восемь матчей выиграла и четыре завершила вничью.
  • у сборной Испании своя беспроигрышная серия, которая также тянется с первого розыгрыша Лиги наций. В том же ноябре 2018-го "Фурия роха" проиграла на выезде Хорватии 2:3. У пиренейцев на данный момент те же 12 беспроигрышных встреч, из которых победами завершились девять.

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  • Украина и Испания ранее встречались пять раз: четырежды в отборе на Евро и один раз в финальной части ЧМ. О последнем случае вряд ли кто-то хочет вспоминать (поражение 0:4 под комментарий Святослава Вакарчука). В четырёх других встречах мы трижды проиграли и ещё раз свели поединок к ничьей. Общая разница мячей - 10:3 не в нашу пользу.
  • сборная Украины пропускает в трёх подряд официальных матчах.
  • в рейтинге ФИФА сборная Испании занимает восьмое место. Украина идёт 24-й.
  • это будет второй и последний матч для обеих сборных в сентябре. В следующий раз команда Андрея Шевченко соберётся в октябре, когда проведёт игры Лиги наций против Германии и той же Испании.

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Составы

Испания

Практически невозможно угадать составы, учитывая, что это будет лишь вторая игра в 2020-м. Луис Энрике, скорее всего, внесёт небольшие коррективы в стартовый состав своей команды. Возможно, коуч "Фурии" выпустит Фати, сохранив при этом место на поле для Торреса, который против Германии проводил очень полезный матч.

Ориентировочный состав сборной Испании (слева - направо): де Хеа - Гая, П.Торрес, Рамос, Карвахаль - Алькантара, Родриго, Руис - Фати, Морено, Ф.Торрес.

Украина

Что-то подсказывает, что состав нашей команды также не будет таким же, как в четверг во Львове. Из возможных изменений - появление в старте Яремчука (вместо Мораеса). Из других вариантов - выход в старте Караваева или Соболя слева в обороне. а также Марлоса на позиции Ярмоленко. Отправить в запас Коноплянку не так-то и просто, учитывая, что на его позиции фактически некому играть. Из личных пожеланий - выход в воротах Лунина, для которого это будет матч на практически "своём" клубном стадионе.

Ориентировочный состав сборной Украины (слева - направо): Лунин - Караваев, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко - Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Марлос - Яремчук.

Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч Лиги наций - изображение 3

Прогноз на матч Испания - Украина

Для Андрея Шевченко это будет одно из главных испытаний за время работы в сборной. Впрочем, оба наставника говорили, что максимальных турнирных задач на этот турнир нет, а акцент больше идёт на работу с кадрами. Поэтому ожидаем, что игра не оптимальными составами подарит голы. В ворота обеих сборных.

Ставка: обе забьют за 1,96

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Украина Испания Прогнозы
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