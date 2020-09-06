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Швейцария - Германия. Прогноз на матч Лиги наций

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Швейцария – Германия: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 сентября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол

Швейцария - Германия. Прогноз на матч Лиги наций
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, Лига А, группа 4, второй тур

6 сентября. Базель, “Санкт-Якоб Арена”

Швейцария 21:45 Германия

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Для Германии результат матча первого тура с Испанией был сродни поражению. Die Mannschaft выигрывали 1:0 благодаря голу Тимо Вернера, но пропустили мяч от Хосе Гайи на 90+5 минуте, и позволили сборной Украины, которая обыграла Швейцарию, стать единоличным лидером группы.

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При определенных раскладах, в сегодняшнем матче в составе сборной Швейцарии одновременно может быть больше футболистов из Бундеслиге, чем в сборной Германии. В основном это связано с отсутствием четверки из “Баварии” Нойер, Киммих, Горетцка, Гнабри, которые получили отпуск в связи участием в Лиге чемпионов. Помимо них, пропустит игру с Швейцарией и Кай Хавертц, покинувший расположение сборной ради презентации своего перехода в “Челси”.

В составе сборной Швейцарии, по прогнозам Bild, будет два изменения по сравнению матча с Украиной. Вместо Цубера и Варгаса с первых минут выйдут Бенито и Штеффен.

Германия и Швейцария провели между собой довольно-таки много встреч и лучше показатели, само собой, у немцев – 37 побед против девяти у Швейцарии. Еще шесть матчей закончились вничью.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Родригес – Мбабу, Соу, Джака, Бенито – Эмболо, Сеферович, Штеффен

Германия: Трапп – Гозенс, Та, Зюле, Гинтер – Кроос, Гюндоган – Сане, Брандт, Дракслер – Вернер

Прогноз на матч Швейцария – Германия

Швейцария постарается реабилитироваться за поражение от сборной Украины, и Германии обыграть ее без несколько основных игроков основы будет не так уж и просто. Коэффициент на победу Германии подобрался почти к двум, а это значит, что победа гостей – не самый однозначный вариант. “Оба забьют – да” в 1.78 видится более предпочтительным вариантом.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Германия Швейцария Лига Наций ставки Сборная Германии Национальная сборная Германии Прогнозы Прогноз сборная Швейцарии
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