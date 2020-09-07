Ремейк финала ЧМ. Анонс и прогноз на матч Франция - Хорватия

Лига Наций. Лига А. 2-й тур

8 сентября. Париж. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Хорватия

Трансляция: Футбол 1

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Уже больше двух лет прошло с тех пор, как Франция завоевала второй в своей истории Кубок мира, перестреляв хорватов в финале 4:2.

"Ле Бле" не особо изменились с тех пор - все лидеры "золотого" состава еще в строю, начиная от опытнейшего Жиру и заканчивая юным Мбаппе. Дидье Дешам пробует много исполнителей, но костяк оставляет прежним. Победа на российских полях словно соединила всех ее героев невидимыми узами, и разрывать их тренер не спешит.

При этом нельзя сказать, что Франция играет слишком уж хорошо. Да, она не проигрывает уже восемь матчей подряд, но футбол при этом показывает неоднозначный. 2:1 с Молдовой - это вообще как? К обороне вопросов нет - Кимпембе, Варан и Льорис красавцы, а Нголо Канте и подавно монстр. Он уже 8 матчей подряд перехватывает более 10 мячей - это рекорд французской сборной со дня основания Opta.

Другое дело - атака. Гризманн в недавней игре со Швецией не забил 4-й подряд пенальти за сборную. Антуан сильно сдал после перехода в "Барсу", и опасность почти не генерирует. Жиру тоже не молодеет, и в итоге все моменты французов практически в одиночку вынужден создавать Килиан Мбаппе. Звезда "ПСЖ" в основном справляется - ту же игру с "Тре Крунур" он вытащил в одиночку. Но это не дело для чемпионов мира.

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Хотя, конечно, хорваты проблемам французов могли бы только позавидовать - у них ситуация еще хуже. Все реже приезжают в сборную Модрич и Ракитич (нет их и в этот раз), ушел Манджукич, а равноценной замены нет. Три дня назад Португалия это показала максимально наглядно, втоптав в газон обновленную команду Златко Далича - 1:4.

Нынешняя Франция вряд ли способна на такое унижение - она создает моменты с трудом, делая больший упор на защиту и ТТД без мяча. Вдобавок Мбаппе подхватил коронавирус и матч пропустит. Тем не менее, Франция все равно явный фаворит, и от этого не отмахнуться.

Хорватии, чтобы не проиграть, нужно прессинговать и держать высокий темп весь матч. Так сыграли шведы - и у них почти получилось. Но дружина Янне Андерсона собиралась пару лет, и она отлично сыграна. "Шашечные" же строят новую сборную, и пройдет время, прежде чем у нее появится почерк и наигранные взаимодействия. 1:0, 2:0 в пользу французов - самый очевидный прогноз на этот матч.

Цифры и факты

В 8 выездных матчах после ЧМ-2018 Хорватия победила только раз при 4 поражениях

Франция проиграла дома только раз в последних 23 матчах. Последней увозила победу из Парижа Колумбия в марте 2018-го - 3:2

Франция не проигрывает уже 8 матчей во всех турнирах подряд. На этом отрезке у "Ле Бле" 7 побед и ничья с Турцией

Хорватия в предыдущей игре с Португалией нанесла 2 удара в створ - и проиграла 1:4. Франция со Швецией раз пробила в створ - и победила 1:0

Хорватия ни разу в своей истории не побеждала Францию. В предыдущих 6 матчах у "Ле Бле" 4 победы и 2 ничьи

Ориентировочные составы

У Хорватии в сравнении с предыдущей игрой ожидаем в старте опытных Перишича, Ребича и Брозовича. Также возможно появление в старте Бруно Петковича, который с Португалией выглядел получше Крамарича.

Касательно Франции, то тамошняя пресса ожидает в старте Ленгле и Марсьяля - они заменят Кимпембе и Мбаппе, которые еще не до конца отошли после изнурительного финала восьми Лиги чемпионов.

Франция: Льорис - Упамекано, Варан, Ленгле - Дюбуа, Канте, Рабьо, Менди - Гризманн - Марсьяль, Жиру

Хорватия: Ливакович - Едвай, Ловрен, Вида, Баришич - Брозович, Ковачич - Ребич, Пашалич, Перишич - Петкович

Прогноз на матч Франция - Хорватия

Не будем лезть в дебри - ставим на простую победу хозяев. Слишком уж много факторов говорят в их пользу. Букмекеры предлагают триумф французов с коэффициентом 1,6-1,65.