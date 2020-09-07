Дания - Англия. Прогноз на матч Лиги наций

В официальном матче последний раз датчане и англичане встречались в далеком 2002-м году. На Чемпионате мира в Японии и Корее в 1/8 финала сборная "Трех львов" разгромила скандинавскую команду 0:3. Правда, затем было два контрольных матча, в которых Дания взяла реванш – 3:2 в 2003-м, и 4:1 в 2005-м. А в новейшей истории две минимальные победы у англичан (опять же в товарищеских встречах) – 2:1 в 2011-м и 1:0 в 2014-м. Как видим, достаточно принципиальные отношения этих соперников в последние годы.

Лига наций. Второй тур. Лига А

Стадион: Паркер Стэдиум (Копенгаген)

Главный арбитр: И. Ковач (Румыния)

Дания 21:45 Англия

Телетрансляция – канал Футбол 2

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Подопечные Саутгейта после вояжа в Исландию и скромной победы 1:0, теперь пройдут еще более суровое испытание в матче с еще одними потомками викингов, возможно, более опасными, искушенными и характерными. Стоит напомнить, что англичане смогли разжиться тремя очками в игре с "островитянами" после пенальти Стерлинга на 90+1 минуте (0:1). При этом команды завершали очень непростой поединок в неполных составах – удаление Уокера на 70-й минуте и красная Ингасону на 89-й. В том драматичном матче на 90+3 минуте исландцы не смогли спасти ничью, не забив пенальти.

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На своем поле Дания проиграла в первом туре Лиги наций 2020. В равной игре с Бельгией дважды не повезло хозяевам. Денайер и Мертенс забивали подопечным Хьюлманна, в каждом тайме по мячу залетало в ворота. Есть основания предполагать, что датчане провели работу над ошибками и во втором туре будут более внимательными и собранными.

Интересно, что довольно часто встречаются между собой англичане и датчане, словно вспоминая шекспировскую трагедию о Гамлете и весь драматизм той давней истории. Судите сами, 19 раз встречались эти сборные, всего четыре ничьи в этих дуэлях и три победы у скандинавов. В плане статистики Англия имеет существенное преимущество над ближайшим соперником, хотя все основные успехи случались в 20-м веке. В новейшее время Дания научилась оказывать сопротивление грандам и можно не сомневаться, что "викинги" не проиграют своему очень принципиальному сопернику. Прогноз: ничья 1:1.