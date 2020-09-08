Бельгия - Исландия. Дьявольский каток - прогноз на матч Лиги Наций

Команды начали турнир по-разному, бельгийцы на выезде обыграли Данию, исландцы на своем поле минимально уступили Англии. Очный поединок окончательно расставит ориентиры в дальнейшей борьбе.

Бельгийцы являются фаворитом группы, хоть англичане, конечно, не прочь навязать им борьбу за первенство. Главной задачей Исландии является сохранение прописки в дивизионе А, которую удалось сберечь команде в прошлом розыгрыше лишь благодаря расширению элитного дивизиона.

Лига Наций УЕФА, дивизион А, 2-й тур

Стадион: "Король Бодуэн" (Брюссель)

Бельгия 21:45 Исландия

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Несокрушимым кажется коллектив Роберто Мартинес на старте очередной кампании. Отношение к Лиге Наций у сборной Бельгии может быть не самым серьезным, все же задачи на будущее лето куда посерьезнее и это борьба за призовые места на чемпионате Европы. Победу над Данией принесли голы Денайера и Мертенса (2:0).

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии, хотя изначально был вызван в ее ряды. Его партнер по "Реалу" Эден Азар весь прошлый матч просидел в запасе.

Ориентировочный состав Бельгии (4-3-3): Миньоле - Кастань, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген - Тилеманс, Витцель, Карраско - Мертенс, Лукаку, Т. Азар.

Серьезный бой команда Эрика Хамрена дала англичанам на своем поле в стартовом туре Лиги Наций. Лишь гол Рахима Стерлинга уже в компенсированное время принес родоначальникам три очка. Биркир Бьярнассон имел шанс сравнять, но не реализовал пенальти спустя две минут! Исландцы так ни разу и не ударили в створ ворот соперника и владели мячом только 26% игрового времени. Но в защите действовали достаточно надежно и плотно.

Центральный защитник Сверир Ингасон был удален в матче с Англией и против Бельгии не сыграет. Заменить его по позиции сможет 30-летний игрок обороны "Левски" Хольмар Эйольфссон. Гилфи Сигурдссон, Йохан Гудмундссон, Рагнар Сигурдссон и Альфред Финнбогассон даже не вызваны на текущий сбор, что делает кадровый ресурс северной команды весьма ограниченным.

Ориентировочный состав Исландии (4-4-2): Халльдоурсон - Хермансон, Эйольфссон, Арнасон, Магнуссон - Халльфредссон, Бьярнасон, Пальссон, А. Сигурдссон - Гюдмюндссон, Бедварссон.

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Цифры и факты

Победная серия сборной Бельги на официальном уровне насчитывает уже 11 встреч.

На своем поле "красные дьяволы" не проигрывали с сентября 2016-го года, когда в товарищеском поединке уступили Испании (0:2).

Исландия имеет трехматчевую серию побед на выезде. Но соперниками были на официальном уровне Молдова (2:1), а вот в товарищеских играх Канада (1:0) и Сальвадор (1:0).

Прогноз

Неоптимальный состав в целом и в обороне в частности приведет к тому, что Исландия не сможет удержать свои ворота на замке достаточно долго. А уж после первого пропущенного гола придется раскрываться, что приведет к вероятному разгрому.

Ставка: Тотал Бельгии больше (2,5) за 2.02