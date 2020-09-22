Суперкубок УЕФА. Прогноз Александр Шовковского

Прогноз на матч "Бавария" - "Севилья": обе команды забьют. Коэффициент 1.5

В Будапеште на "Пушкаш Арене" команды разыграют первый трофей нового еврокубкового сезона. Пока интрига сводится к тому, сколько продержится "Севилья" и сколько мячей она в итоге пропустит. "Бавария" действительно невероятно сильна. Впрочем, испанцы известные кубковые бойцы и могут в очередной раз продемонстрировать свою конкурентоспособность на таком уровне.Чего именно ждать от этого матча анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Мюнхенцы выиграли все 11 матчей ЛЧ прошлого сезона, установив новый рекорд. Только в финальном поединке команда забила меньше 2 мячей за игру (1:0 с ПСЖ). Кроме того, мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, оформив второй требл в своей истории (предыдущий был в сезоне-2012/13).

"Бавария" 4 раза играла в матче за Суперкубок УЕФА (в 1975, 1976, 2001 и 2013 годах), но только в последней попытке смогла выиграть этот трофей. Новый сезон в Бундеслиге команда Ганса-Дитера Флика начала с разгрома "Шальке" (8:0).

В финале ЛЕ "Севилья" переиграла миланский "Интер" (3:2). Кроме того, "Севилья" установила новый клубный рекорд, не проиграв в 21 последнем матче во всех турнирах (12 побед, 9 ничьих).

Команда 5 раз играла в матче за Суперкубок УЕФА (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Как и "Бавария", "Севилья" только один раз выигрывала этот трофей. В новом сезоне "Севилья" еще не играла официальных матчей, лишь провела несколько спаррингов. В частности, команда Лопетеги обыграла "Леванте" (3:2) и "Атлетик" (2:1).

"Бавария" - "Севилья". Прогноз

У мюнхенцев не будет легкой прогулки в стиле недавнего "Шальке". "Севилья" точно наработает на гол, а "Бавария" фрагментами будет включаться на все 100% и в итоге победит за счет класса, физики и глубины состава.