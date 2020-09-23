Бавария - Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА

В условиях пандемии Лига чемпионов и Лига Европы проводились в необычном формате. Раунды плей-офф предусматривали противостояния с одним, а не двумя, матчами. Однако это никак не умаляет заслуг "Баварии" и "Севильи". Это не облегчало их задачу и не дает права называть их победителями неполноценных турниров.

"Бавария" действительно была сильнейшей в Лиге чемпионов. А "Севилья" уже традиционно для себя показала характер, выдержку и несокрушимость в Лиге Европы. Как следствие – команды сыграют между собой в поединке за Суперкубок УЕФА, который должен стать порталом для возвращения зрителей на трибуны.

Суперкубок УЕФА. 24.09.2020

Венгрия. Будапешт. "Puskás Aréna"

Арбитр в поле – Энтони Тейлор (Англия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) 22:00 "Севилья" (Испания)

Телетрансляция в Украине – ТК "Футбол 3"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

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"Бавария" шесть раз выигрывала Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов. Но лишь однажды – Суперкубок УЕФА. В 2013-м мюнхенцы одолели "Челси" в Праге в серии послематчевых пенальти после ничьей 2:2 в игровое время. В 1975-м, 1976-м и 2001-м годах "Бавария" в этом матче-турнире уступала.

Еще однажды финал не был разыгран, поскольку "Бавария" и "Магдебург", что тогда представлял ГДР, не смогли договориться о дате и месте матчей. И вот очередная попытка, а в соперниках команда, которая принимала участие в Суперкубке УЕФА чаще, чем "Бавария".

"Севилья" шесть раз выигрывала Кубок УЕФА / Лигу Европы, а значит в Будапеште станет шестикратным участником Суперкубка УЕФА. Но из пяти предыдущих раньше выиграть удалось тоже только один – в 2006-м году "Севилья" феерично обыграла "Барселону" на "Луи II".

На пути к этому матчу немцы с размахом выиграли Лигу чемпионов: шесть побед из шести возможных в групповом раунде, разгромы "Челси", "Барселоны" и "Лиона" на стадии плей-офф, победа на классе 1:0 над амбициозным ПСЖ в финале. Если и есть понятие "идеальная команда", то в прошлом сезоне именно "Бавария" со своим треблом была ближе всех к нему.

Для "Севильи" сезон тоже был хорошим. В Ла Лиге удалось финишировать в топ-4 и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. В группе ЛЕ нервионцы позволили себе одно поражение в заключительном туре, но в плей-офф на характере прошли "Рому", "Вулверхэмптон", МЮ и "Интер" в финале.

Предматчевые расклады

"Бавария" уже начала Бундеслигу 2020/21. Начала с роскошной победы 8:0 над "Шальке", без травмированного Алабы и Кингсли Комана, который находится на карантине. Француза не увидим и в матче за Суперкубок, а вот Алаба готовился в общей группе. Как и Роберт Левандовский, у которого, впрочем, был щадящий режим. Он пропустил понедельничную тренировку с целью правильно распределить нагрузку. На газон венгерского стадиона поляк, вероятно, выйдет с первых минут.

Небольшие проблемы были у Горетцки и Дэвиса, но они готовились в общей группе. Ну и нельзя не упомянуть о Тьяго Алькантаре. Испанец перешел в "Ливерпуль" в межсезонье.

Ориентировочный состав

Нойер - Павар, Боатенг, Зюле, Киммих - Горетцка, Толиссо - Сане, Мюллер, Коман - Левандовский

"Севилья" пока не проводила официальных матчей в новом сезоне. Команда Лопетеги успела провести товарищеский поединок с "Леванте", а уже на выходных стартует в Ла Лиге выездом в гости к "Кадису".

Среди травмированных только не основные Пабло Перес и Себастьян Коршья. Не попали в заявку также Алейш Видаль, Роке Месса и Амаду, которые ищут себе новое место работы. Покинул "Севилью" в межсезонье Эвер Банега. Еще одна существенная потеря – уход арендованного у "Реала" Серхио Регилона. Среди новичков в заявке есть Маркос Акунья и Иван Ракитич. Акунья, как и Мунир, успел вылечиться от коронавируса.

Ориентировочный состав

Буну - Хесус Навас, Диего Карлос, Кунде, Эскудеро - Ракитич, Хордан, Фернандо - Сусо, Де Йонг, Окампос

Прогноз – победа "Баварии" 3:1

Это будет результативный матч – можно не сомневаться. "Бавария" будет сама собой в любом случае, а "Севилья" попытается как-то удивить соперника без Банеги и Регилона. В центре поля есть опытный Ракитич, но не нуждается ли он во времени на адаптацию? Фланг обороны с уходом Регилона точно потеряет в мобильности. Прогнозируем поражение нервионцев с забитым мячом, но с отставанием в два-три гола.