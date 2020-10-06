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Швейцария - Хорватия. Прогноз на матч

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UA-Футбол делает прогноз на товарищеский матч, который состоится 7 октября, начало встречи в 21:45

Швейцария - Хорватия. Прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

Эти сборные за последние восемь лет дважды встречались в контрольных матчах и дарили болельщикам настоящее зрелище. В 2012-м швейцарцы обыграли хорватов на их поле, буквально завершив перестрелку в свою пользу – 4:2. Затем в 2014-м соперники встретились в стране банков и часов, противостояние завершилось боевой ничьей 2:2. Чего-то подобного можно ожидать и в этот раз.

Товарищеские матчи

Стадион: Кибунпарк (Санкт-Галлен, Швейцария)

Швейцария 21:45 Хорватия

Телетрансляция – канал Футбол 2

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Напомним, что сборная Швейцарии находится в одной группе Лиги Наций с Украиной и всего месяц назад проиграла "сине-желтым" 1:2. Но в 2020-м будет еще одна игра подопечных Шевченко с командой Петковича, уже в Швейцарии. Нам важно следить за соперником и знать, в какой он форме. В последнем матче – 6 сентября - швейцарцы сыграли вничью 1:1 с Германией.

Хорватия проиграла два своих последних матча. В Лиге Наций "клетчатые" сыграли с Португалией (1:4) и Францией (2:4). Явно что-то не так с действующим вице-чемпионом мира, явный спад. Правда, два этих последних матча состоялись в гостях. В родных стенах хорваты обычно играют более собрано.

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У сборной Швейцарии больше шансов отпраздновать победу в спарринге с Хорватией. По крайней мере, букмекеры и большая часть специалистов верят в хозяев. Главный козырь швейцарцев – организация и самоотдача, меньше ошибок у них было в играх нового сезона, поэтому и результаты лучше. Гости могут победить если словят курах, а еще Хорватии важно забить первый быстрый гол. Но мы все же сделаем осторожный прогноз на ничью, ничью результативную. Что-то подсказывает, что будет забито больше трех мячей. Прогноз: ничья 2:2.

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В статье: Швейцария Хорватия Прогнозы
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