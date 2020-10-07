Германия - Турция. Прогноз на товарищеский матч сборных

Товарищеский матч

7 октября. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

Сборная Германии 21:45 Сборная Турции

Телетрансляция – Футбол 3

За три дня до матча Лиги наций с Украиной сборная Германии проведет товарищескую встречу со сборной Турции в Кельне. На этот матч планировалась пригласить 9200 болельщиков, причем билеты распространялись бы бесплатно. Однако уровень заболеваемости в Кельне вырос, и в результате игру со стадиона посмотрят только 300 человек.

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Германия проведет игру с Турцией в экспериментальном составе. Игроки “Баварии” Нойер, Гнабри, Горетцка, Киммих и Зюле будут задействованы только в матчах Лиги наций, как и защитники “Лейпцига” Клостерманн и Хальстенберг, и хавбек “Реала” Тони Кроос. Из-за травмы пропустит все поединки сборной Лерой Сане. Йоахим Лев сказал, что против Турции с первых минут сыграют Дракслер и Хавертц, но имена других футболистов старта не раскрыл.

Германия не может выиграть в четырех матчах подряд. Еще в прошлом году у Die Mannschaft были ничьи с Сербией и Аргентиной, а уже в сентября нынешнего года команда Лева не смогла выиграть у Испании и Швейцарии (оба раза по 1:1), хотя и в первом и во втором матче вела в счете. Результат в товарищеских матчах – это не так важно, как содержание игры, и в этом была самая большая проблема Германии в последних матчах. Die Mannschaft просто не способна провести на одном уровне все 90 минут.

Цифры и факты

В заявке сборной Германии 20 игроков – из Бундеслиги.

Эмре Джан мог играть за сборную Турции, но решил выбрать Германию, дебютировав за Die Mannschaft 4 сентября 2015 года.

Полузащитник Дортмунда Махмуд Дауд провел 22 матчах за сборную Германии U-21, и сегодня может дебютировать за национальную команду. Как и атакующий хавбек Гладбаха Йонас Хофманн, у которого за плечами десять матчей за молодежную сборную.

Германия выиграла 14 из 20 матчей против Турции, три последних поединках заканчивались победами Die Mannschaft.

Ориентировочные составы

Германия: Лено – Джан, Гинтер, Рюдигер – Хенрихс, Брандт, Нойхаус, Гозенс – Хавертц, Дракслер – Вальдшмидт

Турция: Гюнок – Челик, Сеюнджю, Айхан, Калдырым – Туфан, Текдемир – Языджи, Чалханоглу, Караман – Йылмаз

Прогноз на матч Германия – Турция

Турция, как и Германия, также не выиграла два своих сентябрьских матчей Лиги наций. Шенол Гюнеш занимается построением новой команды, и таким результатам как поражение Венгрии и ничья с Сербией удивляться не стоит. Германия в двух последних матчах забила два гола, Турция – ни одного. Клубный футбол в последние недели поражает своей результативностью, но в сборных футболисты играют на другом уровне интенсивности и сыгранности. Большого количества голов ожидать не стоит. Прогноз – победа Германии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.