Дружеский приезд младшего брата. Англия – Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча

8 октября. 21:50. Лондон. "Уэмбли"

Телетрансляция: Футбол 1

Это третья очная встреча команд за последние 10 лет – в рамках квалификации на ЧЕ-2012 "львы" были сильнее, как и во время ЕВРО-2016. Напомним последние результаты двух британских сборных и с каким багажом они едут на "Уэмбли".

Уэльс не проигрывает на протяжении года (8 матчей = 6 побед + 2 ничьи), но вряд ли можно констатировать, что Гиггзу удалось привить "драконам" крепкий боевой дух. Команда Саутгейта – сильнейший противник валлийцев за последние 12 месяцев, англичане точно повыше уровнем и Хорватии, и Словакии, с которыми Уэльс расписывал мировые.

Райан не сможет рассчитывать на лидеров, Бэйла и Рэмзи – Гарет приехал в "Тоттенхэм" с повреждением и продолжает его залечивать, а Аарон находится на фидуциарной изоляции; игрокам "Ювентуса" запрещено контактировать с кем-то вне определенной группы после положительных тестов на COVID-19 у двух сотрудников туринского клуба. Также не помогут Уэльсу Хэл Робсон-Кану, Джо Аллен и Том Локьер. Возможно, Рэмзи будет готов к матчам с Ирландией и Болгарией в Лиге наций.

У самих англичан хватает проблем – причем, основные вопросы связаны с дисциплиной. Месяц назад "Двое из Манчестера", Фил Фоден и Мейсон Гринвуд, решили привести в отель нескольких девушек, в результате чего не попали в заявку на октябрьские поединки (Англии еще предстоит сыграть в Лиге наций с Бельгией и Данией, 11 и 14 числа соответственно). Сейчас же на днях своими методами "боролся" с коронавирусом тандем из "Челси", к которому примкнул вингер "Боруссии Д". Абрахам, Чилвелл и Санчо устроили вечеринку в честь дня рождения Тэмми за 48 часов до отбытия в лагерь национальной команды. Грубо говоря, на всем этом фоне безудержного веселья даже не расстраивает находящийся в лазарете Стерлинг – у Рахима из юношеских заскоков осталась только плохая реализация у ворот соперника.

Зато Саутгейт может предоставить возможность дебютировать более ответственным талантам – например, Рису Джеймсу, Букайо Сака, Харви Барнсу и Доминику Калверту-Льюину. Форвард "Эвертона" наверняка получит шанс перенести свою результативность на международный уровень. Также полноценное боевое крещение с первых минут может оформить Джек Грилиш.

Good to be back with the boys ????⚽️ #ThreeLions pic.twitter.com/UsYuP6nPym