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Дружеский приезд младшего брата. Англия – Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча

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UA-Футбол делится ожиданиями от спарринга между англичанами и валлийцами

Дружеский приезд младшего брата. Англия – Уэльс. Анонс и прогноз товарищеского матча
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

8 октября. 21:50. Лондон. "Уэмбли"

Телетрансляция: Футбол 1

Это третья очная встреча команд за последние 10 лет – в рамках квалификации на ЧЕ-2012 "львы" были сильнее, как и во время ЕВРО-2016. Напомним последние результаты двух британских сборных и с каким багажом они едут на "Уэмбли".

Уэльс не проигрывает на протяжении года (8 матчей = 6 побед + 2 ничьи), но вряд ли можно констатировать, что Гиггзу удалось привить "драконам" крепкий боевой дух. Команда Саутгейта – сильнейший противник валлийцев за последние 12 месяцев, англичане точно повыше уровнем и Хорватии, и Словакии, с которыми Уэльс расписывал мировые.

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Райан не сможет рассчитывать на лидеров, Бэйла и Рэмзи – Гарет приехал в "Тоттенхэм" с повреждением и продолжает его залечивать, а Аарон находится на фидуциарной изоляции; игрокам "Ювентуса" запрещено контактировать с кем-то вне определенной группы после положительных тестов на COVID-19 у двух сотрудников туринского клуба. Также не помогут Уэльсу Хэл Робсон-Кану, Джо Аллен и Том Локьер. Возможно, Рэмзи будет готов к матчам с Ирландией и Болгарией в Лиге наций.

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У самих англичан хватает проблем – причем, основные вопросы связаны с дисциплиной. Месяц назад "Двое из Манчестера", Фил Фоден и Мейсон Гринвуд, решили привести в отель нескольких девушек, в результате чего не попали в заявку на октябрьские поединки (Англии еще предстоит сыграть в Лиге наций с Бельгией и Данией, 11 и 14 числа соответственно). Сейчас же на днях своими методами "боролся" с коронавирусом тандем из "Челси", к которому примкнул вингер "Боруссии Д". Абрахам, Чилвелл и Санчо устроили вечеринку в честь дня рождения Тэмми за 48 часов до отбытия в лагерь национальной команды. Грубо говоря, на всем этом фоне безудержного веселья даже не расстраивает находящийся в лазарете Стерлинг – у Рахима из юношеских заскоков осталась только плохая реализация у ворот соперника.

Зато Саутгейт может предоставить возможность дебютировать более ответственным талантам – например, Рису Джеймсу, Букайо Сака, Харви Барнсу и Доминику Калверту-Льюину. Форвард "Эвертона" наверняка получит шанс перенести свою результативность на международный уровень. Также полноценное боевое крещение с первых минут может оформить Джек Грилиш.

Напоследок отметим, что игра "трех львов" пока оставляет желать лучшего – на фоне экспериментов Саутгейт пока не научил своих футболистов грамотно вскрывать массированную оборону оппонента. Особенно показательны здесь сентябрьские матчи (нули с Данией и еле-еле 0:1 с Исландией). Разгромы Косово, Черногории и Болгарии (0:4, 7:0, 0:6) напротив – почти не репрезентативны.

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Прогноз. 2:1. Англичане продолжат эксперименты с составом, держа в голове поединки Лиги наций, и наверняка получат немного головной боли от принципиального соперника (у которого, к слову, свои важные матчи после спарринга). Вряд ли давление на футболистов будет существенным, но честь никто не отменял.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Англия Уэльс Товарищеский матч Райан Гиггз Гарет Саутгейт спарринг
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