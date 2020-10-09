Украина - Германия: прогноз на матч

Через два дня на третий, после товарищеского матча со сборной Франции, коллектив Андрея Шевченко примет на НСК «Олимпийский» команду Германии в рамках третьего тура Лиги наций. Фактически за 7 дней нашей главной команде необходимо провести поединки с французами, немцами и испанцами, что безусловно не может не радовать болельщиков и самих футболистов, которые имеют возможность встретиться на поле с лучшими игроками Европы и мира в целом. Кстати, фанаты смогут вживую наблюдать за матчами в Лиге А, ведь УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на трибунах в количестве до 30% от общей вместимости крупнейшей арены спортивного страны. Скоро мы узнаем, как завершиться это противостояние, но уже сейчас статистика и аналитики Parimatch дают нам повод ожидать, что сборная Украины не проиграет.

Последняя встреча этих команд в Киеве состоялась еще в 2011 году на открытии реконструированного НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:3, а забег Евгения Коноплянки с собственной половины поля еще долго будут вспоминать немецкие защитники. Кстати, всем домашние матчи наших команд завершались вничью.

В 2020 году подопечные Йоахима Лева не выиграли ни одного из трех проведенных матчей, но и не проигрывали. Две ничьи в Лиге наций с одинаковым счетом 1:1, и более результативная мировая 3:3 в товарищеском матче с Турцией - все достижения команды в текущем году.

В последний раз немцы завершали матч без пропущенных мячей около года назад, из-за чего вероятность увидеть гол в исполнении игроков национальной сборной Украины больше 50%. Отличным вариантом для ставки будет тотал больше 2,5 с вероятностью в 57%.

Да, очевидно, что сборной с такими кадровыми проблемами будет трудно бороться против грандов мирового футбола, но тот бесценный опыт и определенные наработки тренерского штаба, точно не пройдут даром и мы будем ближе к когорте лидеров рейтинга УЕФА. Боевое настройки команды Андрея Шевченко и «теплый» прием болельщиков сборной помогут главной команде получить необходимый результат, а мы не перестаем верить в наших ребят!