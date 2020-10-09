Украина - Германия. На что поставить, когда фаворит очевиден?

В среду сборная Украины во Франции потерпела самое крупное поражение в своей истории. Никогда ранее Украина не проигрывала больше, чем в 4 мяча. Но в среду уступила французам 1:7. Впрочем, грустить и посыпать голову пеплом времени нет. Ведь уже в эту субботу команда Андрея Шевченко сыграет матч Лиги Наций против Германии. Причем со зрителями! В УЕФА разрешили заполнять стадионы на 30%. Так что поддержка сборной Украины гарантирована. Осталось лишь показать результат.

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Впрочем, будем откровенны, добыть даже ничью в матче с Германией вряд ли получится. Вероятность непроигрыша Украины букмекеры оценивают менее, чем в 25%. Матч с Францией показал, что без игроков «Шахтера» и травмированного Зинченко команда выглядит совсем не так, как в 2019 году, когда обыгрывала Португалию и Сербию. Отсутствие ряда ключевых игроков, конечно, не оправдывает поражение 1:7, даже в ослабленном составе Украина не имеет права играть как Мальта или Андорра. Но это был всего лишь товарищеский матч и хочется верить, что Андрей Шевченко и его штаб сделают правильные выводы.

Как ни парадоксально, на данный момент в турнирной таблице Лиги Наций Украина идет выше Германии. На ее счету победа над Швейцарией и поражение от Испании, а у Германии две ничьи. Вничью закончился и недавний товарищеский матч немцев с Турцией, причем команды устроили настоящий триллер, в котором Турция сравняла счет на последних секундах – 3:3.

Любопытная статистика: Украина и Германия 6 раз встречались в своей истории и пока имеем 3 победы Германии и 3 ничьи. И что интересно, все ничьи были добыты Украиной на своем поле. Последняя из них как раз на открытии реконструированного НСК Олимпийский в 2011 году. Тогда Украина даже вела 3:1 после первого тайма, но всё же не удержала перевес.

Если возвращаться к субботнему матчу, то учитывая все проблемы Украины в обороне и центре полузашиты, рассчитывать на успешный результат с Германии было б наивно. Будет хорошо, если украинской команде удастся забить хотя бы раз в ворота немцев. Ну а в том, что Германия забьет как минимум 1-2 мяча можно не сомневаться. Ждем результативную игру и надеемся, что Украина сможет выглядеть достойно.