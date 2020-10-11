Важная встреча лидеров квартета на Уэмбли. Англия – Бельгия. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций. 3-й тур. Лига А, группа 2

11 октября. 19:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Телетрансляция: Футбол 1

Третий тур либо закрутит ситуацию во втором квартете Лиги А, либо сильно упростит ее. Сейчас бельгийцы имеют в своем активе 6 очков после побед над Данией (0:2) и Исландией (5:1), англичане в свою очередь допустили осечку с "Алой гвардией" (0:0) и с трудом обыграли "викингов" (1:0).

Год назад подопечные Гарета Саутгейта продемонстрировали солидную, но нерепрезентативную результативность – не самые сильные Косово и Черногория были разбиты 0:4 и 7:0 соответственно. В 2020-м в матчах с более крепкими командами сборная "трех львов" подтвердила, что у основы есть определенные трудности с созданием моментов у чужих ворот. На днях резерв англичан покуражился с запасными Уэльса (3:0), однако сейчас речь идет о возвращении на поле "Уэмбли" главной обоймы и уже не в спарринге, а на важный матч.

Отметим, что главный тренер сборной Англии не сможет рассчитывать на Рахима Стерлинга (травма) и Бена Чилвелла (грипп).

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Бельгийцы выглядят более убедительно и уже давно на ходу: на ЕВРО-2016 "красные дьяволы" дошли до четвертьфинала, а на ЧМ-2018 завоевали бронзу турнира, обыграв в матче за третье место именно англичан. Подопечные Мартинеса делают ставку на красивый атакующий футбол – и это отлично работает. За 2 года Бельгия лишь дважды сыграла вничью (спарринги с Нидерландами и Кот-д'Ивуаром), а также уступила Швейцарии (5:2) в 6-м туре Лиги наций в ноябре 2018-го – этот поединок ничего не решал, поэтому Азар с компанией особо не заморачивались. Это все к тому, что соперников уровня оппонентов тех же англичан бельгийцы обычно раскусывают гораздо легче.

Лидеры не помогут Мартинесу: Эден Азар получил мышечное повреждение, из-за травмы Тибо Куртуа подстрахует Симон Миньоле. Также будут отсутствовать Насер Шадли, вратари Кун Кастелс и Хендрик Ван Кромбрюгге, под вопросом участие Дриса Мертенса из-за карантина в "Наполи". К слову, ранее Роберто заявлял, что будет активно проводить ротацию из-за большого количества матчей.

Прогноз. 1:1. Успех Бельгии должен закрыть вопросы по поводу победителя группы. В свою очередь оверперфоманс англичан может повысить градус в борьбе за лидерство в квартете. Ничья при таких раскладах выглядит вполне возможным и справедливым итогом, но в крупные цифры на табло особо не верится.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.