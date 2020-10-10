Ремейк финала Евро. Франция - Португалия. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Группа 3. 3-й тур

11 октября. Париж. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Португалия

Трансляция: Футбол 1

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Более четырех лет прошло с того момента, когда пушечный удар Эдера в дополнительное время лишил французов победы на домашнем чемпионате Европы.

Сегодня героя того финала уже нет в сборной - он давно сдал и не впечатляет даже в России. Да и вообще команды сильно изменились. У Португалии появился 120-миллионный Жоау Феликс, взялся за голову Рубен Семеду, а Бруну Фернандеш вышел на новый уровень. С другой стороны, остаются в строю лидеры прошлого поколения - все еще много забивает Роналду, Пепе руководит обороной, а Жоау Моутинью полезен в средней зоне.

У Франции ситуация даже выгоднее, ведь у нее появился Килиан Мбаппе. Форвард-феномен сходу принес команде победу на чемпионате мира в 2018 году. В 21 год нападающего "ПСЖ" уже можно назвать лидером сборной - особенно с учетом того, как сдал Антуан Гризманн в "Барселоне", а Поль Погба - в "МЮ". Сегодня они все еще бегают в основе, но погоду уже делают другие.

В сентябре это было видно особенно четко: Мбаппе в одиночку принес "Ле Бле" победу в Швеции, тогда как хорватов уничтожил прессинг Канте в средней зоне и скорость Марсьяля в контратаках. Гризманн же в Стокгольме не забил третий подряд пенальти в футболке сборной.

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В Португалии ситуация ровнее - там ветераны держат марку. Роналду блестяще переиграл шведов, оформив красивый дубль. Ну а в матче с хорватами здорово себя проявила вся команда.

Вообще за последние годы подопечные Фернанду Сантуша освоили более атакующий, яркий стиль, чем был на Евро-2016. Даже товарняк с Испанией на неделе, хоть и закончился 0:0, но подарил много эмоций. Про французов и говорить нечего - после 7:1 с дублирующим составом Украины их боевой дух наверняка на уровне Эвереста.

После того самого финала команды еще не встречались, поэтому мотивация сторон будет особенной. Да, на кону первое место в группе, дающее путевку в плей-офф. Но для подопечных Дешама это будет даже вторично. Франция болезненно восприняла осечку в 2016-м, и сейчас в команде все еще много игроков, переживших тогда непростые минуты. Вне сомнений, завтра они покажут высочайшую самоотдачу.

Если добавить к этому отсутствие серьезных потерь у обеих сторон, то вывод очевиден - нас ждет великолепная игра. Это будет битва, несомненно, но также в составах хватает мастеров, способных сотворить что-то необычное, порадовать зрителей. Прежде всего, речь о Роналду и Мбаппе. Килиан в детстве собирал постеры с Криштиану, но теперь он на взлете, а эпоха португальца проходит. Их очная встреча будет незабываемой для обоих.

Цифры и факты

Франция не проигрывает уже 10 матчей подряд, причем 9 из 10 последних поединков команда Дидье Дешама выиграла

После ЧМ-2018 сборная Франции проиграла только 2 матча из 20. "Ле Бле" побеждали лишь Нидерланды (2:0) и Турция (2:0)

Португалия после ЧМ-2018 проиграла только раз - на поле Украины (1:2). При этом "Селессау" 6 из 19 матчей свели вничью

Последнее домашнее поражение французов датируется мартом 2018-го - тогда их в товарняке одолела Колумбия (3:2)

Франция забила 12 голов в трех матчах в 2020 году, Португалия - 6

Франция выиграла 18 из 25 матчей против Португалии за всю историю. При этом за последние 10 лет команды встречались трижды: две победы у "Ле Бле" и одно у "Селессау"

Ориентировочные составы

Серьезных кадровых потерь нет ни у кого. Из-за коронавируса лагерь португальцев покинул вратарь Антони Лопеш, освободив дорогу в старт Руи Патрисиу, а французы лишились Лео Дюбуа, которого без труда заменит Бенжамен Павар.

Ожидаем, что французы сыграют со схемой 5-3-2, которую команда наигрывала еще с прошлой осени. Португалия же, скорее всего, начнет матч с двумя чистыми волнорезами, тогда как постаревший Моутинью начнет игру на скамейке.

Франция: Льорис - Павар, Упамекано, Варан, Кимпембе, Динь - Канте, Погба - Гризманн - Мбаппе, Жиру

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру - Виллиам Карвалью, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш - Бернарду Силва, Роналду, Жоау Феликс

Прогноз на матч Франция - Португалия

Лидеру обороны португальцев Пепе уже 37 лет, а играющий с ним в паре Рубен Диаш пока не прошел школу топ-чемпионатов. Ставим на то, что Килиан Мбаппе хотя бы раз оставит их с носом. Букмекеры принимают ставки на гол скоростного нападающего с коэффициентом 2,3-2,4.