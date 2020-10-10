Исландия – Дания: Прогноз на матч Лиги Наций

Лига наций, группа А2, 3 тур.

Исландия, Рейкьявик. Стадион "Лаугардалсвеллур".

Исландия – Дания

11.10.2020. 21:45.

В воскресенье Исландия и Дания сыграют матч аутсайдеров группы А2, который во многом может определить судьбу команд в элитном дивизионе. На двоих представители Северной Европы смогли отобрать лишь 1 очко в поединках с Бельгией и Англиях в 2 турах, поэтому именно в личных встречах судя по всему и решится, кто останется в вышке, а то будет вынужден понизиться уровнем ниже.

В предыдущих турах обе команды избирали оборонительный настрой, исходя из разницы в классе с более сильным соперниками, однако в предстоящей игре стоит ожидать более смелых ходов от обоих наставников. Дания наверняка попытается установить контроль над мячом с первых минут, пользуясь качествами Пьера-Эмиля Хёйбьерга из "Тоттенхэма", дуэт с которым в опорной зоне составит Томас Дилэйни из дортмундской "Боруссии". Выше по центру располагается всем известный Кристиан Эриксен, отвечающий за последний пас и способный нанести хлёсткий удар с дальней дистанции.

С флангов своими открываниями плеймейкера "Интера" вероятнее всего будут поддерживать Мартин Бэйтуэйт из "Барсы" и Юссуф Поульсен из "Лейпцига". Впереди всю эту красоту трансформирует в голы экс-форвард "Аякса" Каспер Дольберг. Кроме того, не чужда игра на мяче центрбекам Андреасу Кристенсену ("Челси") и Симону Кьяеру ("Милан"), как и голкиперу Касперу Шмейхелю, свыкшегося с современными требованиями к вратарям в "Лестере" Брендана Роджерса.

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В ответ на это Исландия может предоставить очень компактные 4-4-2 с парой прессинг-форвардов и очень сыгранной линией полузащиты, которым, однако, не хватает мобильности (паре центрхавов Биркиру Бьярдсону и Гильфи Сигурдссону уже за 30). Островитяне тоже умеют играть в современный динамичный футбол, не сторонясь при этом прямолинейных передач и забросов на 190-сантиметрового таргетмена Бёдварссона из чемпионшипного "Миллуолла". Кроме того, исландцы традиционно сильны для североевропейской команды в игре на стандартах, что лишь подчёркивается навыками уже упомянутого Гильфи Сигурдссона из "Эвертона", терроризировавшего своим исполнением свободных ударов всю АПЛ много лет.

До этого соперники встречались 7 раз, и во всех этих матчах Дания выходила победителем. Несмотря на это, лишь однажды дело закончилось откровенным разгромом (6:0 в квалификации к уже далёкому ЧМ-2002). В 2016-м году, когда команды играли между собой в последний раз, Исландия и вовсе ушла с отставанием в всего один забитый мяч (1:2). Игра в Рейкьявике вряд ли обернется лёгкой прогулкой для датчан, которым будет нелегко создавать моменты в плотном строе рядов исландцев.

Определяющим может стать перфоманс Кристиана Эриксена. В одном из своих интервью еще во время выступлений за "Тоттенхэм" плеймейкер признавался, что больше всего любит играть против команд, обороняющихся в схеме 4-4-2. Так ему гораздо проще находить пространство между линий и создавать моменты для себя и партнеров, за что Кристиана и взял Антонио Конте к себе в "Интер".