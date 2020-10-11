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Босния и Герцеговина - Нидерланды. Прогноз на матч Лиги наций

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Босния и Герцеговина – Нидерланды: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 октября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Нидерланды. Прогноз на матч Лиги наций
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, дивизион А, группа 1, третий тур

11 октября. Зеница, “Билино Поле”

Босния и Герцеговина 21:45 Нидерланды

Телетрансляция – OLL.TV

Франк Де Бур неудачно дебютировал в качестве главного тренера сборной Нидерландов. В среду “оранье” минимально проиграли на своем поле сборной Мексики. Де Бур выбрал полуосновной состав, но ван Дейк, Вейналдум, ван де Бек и Депай были на поле и не смогли помочь своей команды избежать слабого уровня игры и неудачного результата.

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Официальный дебют де Бура состоится против сборной Боснии и Герцеговины, не попавшей посреди недели в финал плей-офф отбора к Евро-2021 – балканы провели изнуряющие 120 минут, а затем уступили североирландцам в серии пенальти. Главный тренер сборной Душан Баевич сказал, что ряд игроков устали, кто-то травмирован и не успеет восстановиться. Для самого Баевича это будет предпоследний матч во главе сборной Боснии и Герцеговины. Он объявил о том, что покинет национальную команду после игры с Польшей в среду.

Де Буру также придется внести некоторые изменения в составе после матча в среду. Дисквалифицирован основной форвард Мемфис Депай и вместо него вероятно сыграет Люк де Йонг. Также должен вернуться в основной состав центрхав Френки де Йонг, отдыхавший в матче против Мексики.

Ориентировочные составы

Босния и Герцеговина: Шехич – Колашинац, Саничанин, Тодорович, Шипетич – Хаджиахметович, Пьянич – Крунич, Гояк, Вишча – Джеко

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Блинд – де Роон, Френки де Йонг, Вейналдум – Бергейс, Люк де Йонг, Промес

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Нидерланды

Босния и Герцеговина начала группы Лиги наций многообещающе, сыграв вничью на выезде с Италией, но затем уступила Польше. После матча с Северной Ирландией, который забрал много физических и эмоциональных сил, Боснии будет сложно провести ровный матч против Нидерландов, игравших посреди недели товарищеский матч полудублем. Класс и лучшие кондиции “оранье” должны сыграть в их пользу. Прогноз – победа Нидерландов 1:0.

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7.20
4.50
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4.70
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8.00
4.40
1.45
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Босния и Герцеговина Лига Наций ставки сборная Нидерландов Национальная сборная Нидерландов Национальная сборная Боснии и Герцеговины Прогнозы
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