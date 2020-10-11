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Хорватия - Швеция. Прогноз на матч Лиги Наций
UA-Футбол делает прогноз на матч Лиги Наций, который состоится 11 октября, начало встречи в 19:00
Пока ни одного очка не набрали в своей группе хорваты и шведы. Что, впрочем, ожидалось – Франция и Португалия тут явные фавориты, которые идут без потерь. Скорее всего, сборным Хорватии и Швеции в очных дуэлях придется решать задачу сохранения прописки в элитном списке Лиги Наций. Напомним, четвертая команда группы опустится в Лигу "В", поэтому противостояние на "Максимире" имеет стратегическое значение.
Лига Наций. Третий тур. Лига "А"
Стадион: Максимир (Загреб)
Главный судья: Джон Битон (Шотландия)
Хорватия 19:00 Швеция
Телетрансляция – канал Футбол 2
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
"Клетчатые" проиграли оба матча в сентябре. Сначала Португалия разгромила хорватов 4:1, затем Франция обыграла их с более приемлемым счетом 2:4. Очевидный спад у подопечных Златко Далича. Правда, обе встречи славяне провели на выезде и по игре не заслуживали таких унизительных результатов, неожиданные провалы в обороне возникали буквально на ровном месте.
Швеция в новом сезоне Лиги Наций имеет два скромных поражения – 0:1 от французов и 0:2 от португальцев. Обе неудачи домашние. Больше всего настораживает, что не может забить скандинавская сборная, больше полагаясь на свою оборону. Но есть и приятные новости у шведов – в товарищеском матче в среду они без проблем обыграли Россию (2:1).
Хорватия также провела контрольный поединок в мид-уик и также победила со счетом 2:1. Соперником "клетчатых" были швейцарцы, которые по манере игры похожи на Швецию. Тут у хозяев матча в Загребе есть дополнительное преимущество. Плюс на стороне хорватов статистика – в отборе на Чемпионат мира 2006 встречались эти команды и две победы добыла сборная с Балкан (оба раза 1:0). Товарищеский матч в 2003-м году завершился викторией славян 2:1, но Швеция обыгрывала соперника в контрольном поединке 2012-го – 3:1, и было это на "Максимире".
Сейчас хозяева считаются фаворитами, букмекеры и специалисты верят в Хорватию, но вряд ли будет забито много голов (все может решить и один мяч), а само противостояние получится вязким, изматывающим и физически непростым. Прогноз: победа Хорватии 2:1.
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