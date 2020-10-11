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Шотландия - Словакия. Прогноз на матч Лиги Наций
UA-Футбол делает прогноз на матч Лиги Наций, который состоится 11 октября, начало встречи в 21:45
Одно из самых неоднозначных впечатлений оставляет от своей игры и результатов сборная Словакии. В 2020-м году полный набор результатов у подопечных Павела Гапала. Сначала было неожиданное домашнее поражение от чехов 1:3, потом ничья с Израилем 1:1, а в октябре важная победа. При этом, победа неоднозначная, только в серии пенальти удалось пройти Ирландию в плей-офф у Евро-2020, основное время завершилось вничью 0:0. Тем не менее, этот успех должен вселить определенную уверенность в своих силах и поможет в следующих матчах.
Лига Наций. Третий тур. Лига "В"
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Шотландия 21:45 Словакия
Телетрансляция – канал Футбол 2
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
Шотландия лидирует в группе со Словакией, Чехией и Израилем. В прошлом туре "горцы" разобрались с чехами на их поле 2:1. Но главные успехи шотландцев в этом году связаны с Израилем, дважды эти команды встречались и обе игры завершились без определения победителя в основное время. В Лиге Наций ничья 1:1, а затем в плей-офф отбора к Евро-2020 мировая 0:0, и удача в серии пенальти (5:3).
Относительно недавно Словакия и Шотландия встречались в отборочном раунде к ЧМ-2018. Ровно четыре года назад 11 октября 2016-го словаки на своем поле разгромили гостей с севера 3:0. В октябре 2017-го шотландцы дома взяли скромный реванш 1:0.
И словаки, и шотландцы подходят к очному противостоянию Лиги Наций после важнейших матчей квалификации к Чемпионату Европы, потратив примерно равное количество сил, и получив должную моральную компенсацию. В Глазго по классу встречаются примерно одинаковые соперники, возможно, хозяева имеют небольшое преимущество и отпразднуют победу в один мяч. Но ничья выглядит более очевидным итогом. Прогноз: ничья 1:1.
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