Украина - Испания. Прогноз на матч

Во вторник, 13 октября стадион НСК «Олимпийский» снова будет гостеприимно принимать болельщиков, которые хотят поддержать нашу национальную команду в поединке 4 тура Лиги наций, где к нам приедет лидер квартета D - национальная сборная Испании. Но сборная Украины уже доказала, что умеет отбирать очки у грандов. О том, что испанцам в Киеве будет непросто говорят и прогнозы аналитиков Parimatch.

После настоящей битвы с немцами при поддержке почти 20 тысяч болельщиков, подопечные Андрея Шевченко сыграют с «Красной Фурией», которой мы досадно уступили в Мадриде чуть больше месяца назад. И если тогда испанцам противостоял фактически основной состав нашей сборной, то в этот раз не помогут команде сразу три ключевых игрока в середине поля - Александр Зинченко, Тарас Степаненко и Руслан Малиновский. У первых двух проблем со здоровьем, а последний из-за перебора карточек не сможет помочь команде поквитаться за результат предыдущей встречи.

Не в лучшей игровой форме находится и наш капитан - Андрей Ярмоленко. Не хватает взаимопонимания игрокам линии атаки. Из положительных моментов следует отметить великолепную игру Георгия Бущана в матче с Германией и самоотдачу пары наших молодых центральных защитников Виталия Миколенко и Ильи Забарного. Можно не сомневаться, что те, кто получит место в составе, будут заряжены на победу по максимуму и сделают все, чтобы проявить себя в таком важном матче.

Что касается испанцев, то они минимально переиграли сборную Швейцарии в 3 туре. При этом подопечные Луиса Энрике владели мячом 60% игрового времени, но большое количество голевых моментов создать не смогли. Такая низкая результативность испанцев нам на руку, к тому же, наши шансы забить в этой игре довольно высокие - 59%.

Очевидно, что испанцев ждет «теплый» прием трибун НСК «Олимпийский». И это только придаст команде Андрея Шевченко мотивации и веры в собственные силы, чтобы обострить интригу в борьбе за лидерство в группе.