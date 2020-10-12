Украина - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Украина на неделе потерпела самое крупное в своей истории поражение – 1:7 от Франции. Впервые за каденции Андрея Шевченко желто-синяя команда проиграла три матча подряд. А если поражение будет и от Испании, то Украина повторит свой исторический антирекорд по проигранным подряд матчам – четыре. Негатива сейчас больше, чем позитива.

Положительно можно воспринимать разве что последних 15-20 минут матча с Германией, когда Украина перехватила инициативу, доминировала и могла даже уйти от поражения. Но этого мало для требовательных болельщиков, которые ориентируются на высоко установленную Андреем Шевченко планку в предыдущих поединках. Украина – участник чемпионата Европы 2020 с немалыми амбициями, поэтому подтверждать их нужно и в Лиге наций. Несмотря на то, что команда обескровлена ​​атакой коронавируса.

Лига наций. Дивизион А. Группа 4

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

13.10.2020. Арбитр в поле – Павел Жиль (Польша)

Украина 21:45 Испания

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Телетрансляция – "Украина", "Футбол 1"

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Не сыграют: Андрей Лунен, Юрий Панькив, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Владислав Супряга (все – Украина) - Херард Морено, Диего Льоренте, Тьяго, Фабиан Руис (все – Испания)

Более неудобного соперника для Украины не найдешь с огнем и мечом. Из шести матчей, проведенных против сборной Испании, украинцы сумели не проиграть только один – в самом начале противостояния (в 2003-м году, когда была ничья 2:2). Остальные поединки – поражения и лишь один забитый гол. А в четырех последних матчах против Испании украинцы не забивали вообще.

Весьма болезненным стало поражение месячной давности во втором туре Лиги наций, когда Испания жестоко наказала Украину за допущенные ошибки. Горечи добавил тот факт, что соперник легко расправился с нами, несмотря на процессы перестройки, происходящие в его расположении. Испания переживает смену поколений, но это не мешает ей добиваться результата. Серия без поражений насчитывает уже пятнадцать матчей. В шести последних матчах этой серии испанцы пропустили лишь один гол.

Хотя нельзя говорить, что в защите "Фурия Роха" действует безупречно. Шансы забить были и у Португалии в последнем товарищеском матче против испанцев, и у Швейцарии в крайнем поединке Лиги наций. Соперники просто не смогли воспользоваться ошибками "Фурии Роха". Она же, как правило, безжалостно наказывает за чужие ошибки.

Нельзя не сказать несколько слов о турнирном положении в группе 4 дивизиона А. Если Украина проигрывает Испании, то потеряет даже теоретические шансы на выход в финал четырех. А если Германия победит в параллельном поединке, то и на второе место останутся только призрачные шансы. Но именно такой сценарий нам на руку. Нужно, чтобы Швейцария не набирала очки. Ведь очное и заочное противостояние с "нейтральными" – единственная возможность сохранить прописку в элите Лиги наций и на следующий сезон.

Кадры

Среди тех, кто в заявке, потерь из-за проблем со здоровьем нет. Проблема в том, что заявка куцая – в ней присутствуют только трое игроков "Шахтера" (Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко). Остальные пропускают сбор из-за COVID-19.

Ситуативная потеря – это дисквалификация Руслана Малиновского из-за двух желтых карточек в матчах Лиги наций. Довызывать Шевченко никого не стал, поэтому на матч с Испанией почти наверняка попадет в заявку Роман Безус, которому не нашлось места в списке игроков против Германии.

Интересно, выпустит ли Шевченко на фланг обороны Богдана Михайличенко? В поединке с немцами представителю "Андерлехта" не досталось ни одной минуты, играл Эдуард Соболь. Дилемма в центре поля – кто дополнит треугольник с Коваленко и Сидорчуком. Марлос? Шапаренко? Безус? Выйдет ли в основе Ярмоленко, против немцев сыгравший очень слабо. Возможно, стоит со старта выпустить Зубкова, который неплохо себя зарекомендовал в той ситуации, которая сложилась.

Ориентировочный состав Украины: Георгий Бущан - Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко - Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Марлос - Андрей Ярмоленко, Александр Зубков - Роман Яремчук

На сбор Испании не прибыли Фабиан Руис и Тьяго – все из-за вируса. Еще в клубе травмировался Дани Карвахаль. А уже по ходу цикла повреждения получили Диего Льоренте и Херард Морено.

Важный компонент игры сборной Испании – фланги защиты. Справа появится незаменимый Хесус Навас, а слева сыграет Серхио Регилон, который не выходил на поле в матче со Швейцарией. Во многом игра сборной Испании будет зависеть от молодых Ансу Фати и Дани Ольмо. Это креатив и изобретательность команды, ее скорость. Однако оба футболиста из-за возраста нестабильны, поэтому Луис Энрике должен иметь план "Б" на случай провала этих исполнителей, как это было в матче со Швейцарией. Рядом с Бускетсом в центре поля наигрывается Микель Мерино, впереди также увидим Феррана Торреса и Родриго.

Ориентировочный состав: Давид де Хеа - Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Серхио Регилон - Микель Мерино, Серхио Бускетс - Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ансу Фати - Родриго

Прогноз – победа Испании 3:1

Испания не будет владеть тотальным преимуществом. Если не пойдет игра у Фати и Ольмо, возможно, даже увидим своеобразные качели. Но против класса не пойдешь без дисциплины, которой украинцам не хватает в защите. Гол-другой-третий испанцы точно забьют, а мы в ответ можем рассчитывать разве что на гол престижа при отсутствии проблем с реализацией. Испания не пропустила лишь в одном из последних шести выездных поединков, поэтому ставка "обе забьют" должна сыграть.