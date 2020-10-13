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Румыния - Австрия. Прогноз на матч Лиги Наций
Прогноз на матч 4-го тура группы B1
14 октября. Плоешти, стадион "Stadionul Ilie Oană",
Румыния 21:45 Австрия
Арбитр: Даниель Стефански (Польша)
В рамках 4-го тура Лиги Наций в группе B1 пройдет матч между сборными Румынии и Австрии. Поединок пройдет на Стадионе имени Илие Оанэ в городе Плоешти.
Дивизион В. Группа 1
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Румыния
Сборная Румынии довольно хорошо провела сентябрь - румыны сыграли вничью с Северной Ирландией и на вызде победили Австрию. Но в октябре подопечные Мирела Рэдоя растеряли форму, команда провалила полуфинал квалификации на Евро с Исландией, а также стала
Австрия
Статистика и факты:
- Австрийцы одержали 3 победы в последних 5-ти матчах;
- В последних 5-ти встречах Румыния потерпела три поражения;
- Последний раз сборные Румынии и Австрии встречались 7-го сентября в рамках 2-го тура Лиги Наций - румыны на выезде победили со счетом 3:2.
Ориентировочные составы
Сборная Румынии: Тэтэрушану - Маня, Бурка, Тосча, Банчу - Чикальдау, Крету, Марин - Кристиан, Пушкаш, Хаджи.
Сборная Австрии: Перван - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Ранфтль, Ильзанкер, Баумгартлингер, Баумгартнер - Грегорич, Шлагер .
Предыдущие матчи команд
Команды провели между собой девять матчей:
- дважды побеждали румыны;
- "дас тим" также одержали две победы;
- пять раз сборные сыграли вничью.
Самая крупная ничья: 1:1
Самый результативный матч: 2:3
Прогноз на матч Румыния - Австрия
Букмекеры в этой паре отдают предпочтение гостям - "дас тим" набрали хороший ход, а у румынов достаточно плачевная ситуация в обороне. Оптимальной ставкой выглядит вариант с тем, что обе команды забью - коэффициент 1.91.
Прогноз UA-Football - 1:2.
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