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Румыния - Австрия. Прогноз на матч Лиги Наций

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Прогноз на матч 4-го тура группы B1

Румыния - Австрия. Прогноз на матч Лиги Наций
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига наций УЕФА - Лига B, 4-й тур, групповой этап
14 октября. Плоешти, стадион "Stadionul Ilie Oană",
Румыния 21:45 Австрия
Арбитр: Даниель Стефански (Польша)

В рамках 4-го тура Лиги Наций в группе B1 пройдет матч между сборными Румынии и Австрии. Поединок пройдет на Стадионе имени Илие Оанэ в городе Плоешти.

Дивизион В. Группа 1

М П Н П З П РГ О
Австрия
3 2 0 1 5 4 1 6
Норвегия
3 2 0 1 10 3 7 6
Румыния
3 1 1 1 4 7 -3 4
Северная Ирландия
3 0 1 2 2 7 -5 1

Румыния

Сборная Румынии довольно хорошо провела сентябрь - румыны сыграли вничью с Северной Ирландией и на вызде победили Австрию. Но в октябре подопечные Мирела Рэдоя растеряли форму, команда провалила полуфинал квалификации на Евро с Исландией, а также стала жертвой Эрлинга Холанда и сборной Норвегии. На данном этапе совершенно непонятно какую тактику проповедует Румыния, у команды явные проблемы в построении игры и переходах из обороны в атаку.

Австрия

"Дас тим" после трех туров занимают первую строчку в первой группе дивизиона B - подопечные Франко Фоды переиграли на выезде сборную Норвегии, дома проиграли румынам со счетом 2:3 и в гостях минимально победили команду Северной Ирландии.
Австрийцы предпочитают играть первым номером и контролировать мяч. Несмотря на стратегию территориального преимущества, Австрия забивает довольно немного - 5 голов в 3-х поединках текущего сезона Лиги Наций.

Статистика и факты:

  • Австрийцы одержали 3 победы в последних 5-ти матчах;
  • В последних 5-ти встречах Румыния потерпела три поражения;
  • Последний раз сборные Румынии и Австрии встречались 7-го сентября в рамках 2-го тура Лиги Наций - румыны на выезде победили со счетом 3:2.

Ориентировочные составы

Сборная Румынии: Тэтэрушану - Маня, Бурка, Тосча, Банчу - Чикальдау, Крету, Марин - Кристиан, Пушкаш, Хаджи.

Сборная Австрии: Перван - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Ранфтль, Ильзанкер, Баумгартлингер, Баумгартнер - Грегорич, Шлагер .

Предыдущие матчи команд

Команды провели между собой девять матчей:

  • дважды побеждали румыны;
  • "дас тим" также одержали две победы;
  • пять раз сборные сыграли вничью.

Самая крупная ничья: 1:1

Самый результативный матч: 2:3

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Прогноз на матч Румыния - Австрия

Букмекеры в этой паре отдают предпочтение гостям - "дас тим" набрали хороший ход, а у румынов достаточно плачевная ситуация в обороне. Оптимальной ставкой выглядит вариант с тем, что обе команды забью - коэффициент 1.91.

Прогноз UA-Football - 1:2.

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3.96
3.58
1.94
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3.91
3.62
1.98
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4.01
3.59
2
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В статье: Лига Наций Сборная Румынии Сборная Австрии
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