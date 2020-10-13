Состоится ли реванш? Хорватия - Франция. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Лига Наций. Групповой раунд. 4-й тур

14 октября. Загреб. "Максимир"

Хорватия 21:45 Франция

Трансляция: Футбол 3

Арбитр: Б. Куйперс (Нидерланды)

Вторая попытка хорватов взять реванш за поражение в финале ЧМ-2018. Первая - месяц назад на "Стад де Франс" - с треском провалилась. Французы там опять выиграли с идентичным счетом 4:2.

Вообще тот матч для "Шашечных" был из разряда "поскорее забыть". Приличная команда просто не может допускать такое количество провалов в защите, в том числе и после стандартов. Дайо Упамекано, конечно, мощный парень, но давать расстреливать своего вратаря с пары метров - это никуда не годится. Тем более, что мы точно знаем - хорваты могут лучше.

В этом месяце они показали, на что способны, обыграв в товарищеском матче Швейцарию (2:1), а затем одолев Швецию в Лиге Наций (2:1). Не сказать, что хорваты в этих играх феерили, но команда заиграла слаженнее, агрессивнее, а выход Луки Модрича со шведами вернул "Шашечным" контроль в средней зоне.

Видно, что молодое поколение хорватов потихоньку осваивается в новых ролях. И Влашич, и Брекало, и Пашалич уже гораздо увереннее берут на себя инициативу, смелее идут вперед. С Францией это будет критично необходимо - такого соперника можно одолеть, только выдав гениальную командную игру. Один футболист провалится - и остальные десять не сдюжат.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Французы не слишком хороши в позиционном нападении, что продемонстрировала игра двухдневной давности с Португалией (0:0). В ней "Селессау" отдали инициативу сопернику, но настолько четко действовали без мяча, что чемпионы мира нанесли лишь три удара в створ за всю игру. С другой стороны, если дать слабину, как это сделала Хорватия месяц назад или Украина в недавнем товарняке, то Мбаппе, Гризманн и компания уничтожат соперника на считанные минуты.

В этом вызов хорватов. Чтобы победить, им нужно сыграть агрессивнее португальцев, часто выбегать в контратаки и создавать французам проблемы на их половине, и при этом не оставлять пустыми зоны у своих ворот, как украинцы. И делать это все придется без основного волнореза Марцело Брозовича - у него дисквалификация.

Безусловно, Франция при таком раскладе фаворит, но вряд ли со старта команда Дидье Дешама ринется в атаку - это не ее стиль. Скорее, французы отдадут мяч и будут встречать соперника в средней зоне, надеясь на мгновенные контратаки. Все-таки, это выезд, поэтому вместо тяжелого Жиру выйдет быстрый Марсьяль. Также в центре появится Погба - он лучше других бросает в прорывы партнеров.

Очень хотелось бы, чтобы первыми забили хорваты - это бы взвинтило темп матча и придало ему остроты. Поскольку если дебютный мяч оформят гости, то пиши пропало - они сядут еще глубже, оставив впереди только Мбаппе да Марсьяля, и на этом футбол в матче может закончиться, толком не начавшись.

Цифры и факты

Хорватия проиграла только 2 из 10 последних матчей. Оба поражения датированы сентябрем - от Португалии (1:4) и Франции (2:4)

В 2020 году хорваты еще ни разу не играли на ноль - команда пропускала минимум раз во всех 4 матчах с португальцами, французами, шведами и швейцарцами

Франция не проигрывает во всех турнирах с июня 2019-го - тогда "Ле Бле" одолели турки. С тех пор у команды Дешама 9 побед и 2 ничьи

На выезде у Франции после ЧМ 5 побед, 1 ничья и 2 поражения. При этом лишь один поверженный соперник французов заслуживает внимания - это Швеция (1:0). Остальные - аутсайдеры

Хорватия после ЧМ выиграла 8 из 10 домашних матчей при всего одном поражении - 0:1 в товарняке с Тунисом

Между собой команды играли всего 7 раз за всю историю. 5 матчей завершились победами Франции, еще два - вничью

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у хорватов дисквалифицирован Брозович. Скорее всего, его заменит Марио Пашалич из "Аталанты", хотя это и не совсем его позиция. Также рискнем предположить, что в защиту вернутся опытные Вида и Едвай.

Касательно французов, то они сильно устали в изнурительной игре против Португалии, и им нужные свежие силы. Поэтому вероятны появления в старте Марсьяля, Ферлана Менди и Корентена Толиссо вместо Жиру, Эрнандеса и Рабьо соответственно.

Хорватия: Ливакович - Едвай, Ловрен, Вида, Баришич - Ковачич, Модрич, Влашич, Пашалич, Перишич - Петкович

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Менди - Погба, Канте, Толиссо - Гризманн - Мбаппе, Марсьяль

Прогноз на матч Хорватия - Франция

Если хорваты сыграют организованно, а именно так они проводят весь октябрь, то много голов мы не увидим. Франция в этом плане преуспевает только с откровенно безалаберными соперниками.

С другой стороны, оборона трехцветных - все еще одна из лучших в мире, если не лучшая. Поэтому рискнем поставить на то, что Франция не проиграет и при этом в матче будет забито менее 3,5 голов. Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентом 1,7-1,8.