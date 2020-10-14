Исландия – Бельгия. Прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, дивизион А, группа 2, четвертый тур

14 октября. Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвёллур"

Исландия 21:45 Бельгия

В прошлом туре Исландия безапелляционно уступила Дании (0:3), своему главному конкуренту за выживание в элитном дивизионе. Даже в матче со своим ближайшим соседом островитяне выглядели весьма неубедительно, пропустив несколько "дешевых голов", как выразился бы Жозе Моуриньо. А ведь именно качественная игра в обороне и была тем базисом, на котором был построен успех Исландии в последние годы, включая выход в дивизион А Лиги наций, выступления на ЧМ-2018 и четвертьфинал на ЧЕ-2016. Второй отличительной чертой сборной Исландии всегда было внимание к стандартам, которые детально отрабатывались на тренировках. Таким образом высоченные и сильные исландцы добывали себе большую часть моментов, которые они не могли бы организовать игрой внизу. Кроме того, можно было фолить на своей половине и не бояться угловых, ведь мало кто мог противопоставить им что-то в игре на втором этаже. Однако все проигранные матчи в первом круге показали, что "викинги" уже не так надежны в этих компонентах игры, как раньше.

Англия свой единственный гол в ворота исландцев забила после необязательного пенальти, бельгийцы свои пять положили за счет стандартов и двух мячей Батшуайи с "пятачка". Форвард "Челси" все еще умеет открываться, однако его дубль – скорее "заслуга" обороны островитян, нежели таланта бесхитростного Миши. Первые два гола Дании в недавней встрече и вовсе стали апофеозом всех недоработок Исландии в обороне. К автоголу Сигурьонссона в конце первого тайма прибавился ещё и курьезный мяч Эриксена в начале второй половины матча. А ведь перед тем, как Кристиан вальяжно пробежал метров 50 и реализовал выход 1 на 1, исландцы разыгрывали аут у чужих ворот и ничто не предвещало беды.

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Сложившийся упадок формы Исландии можно попытаться объяснить чрезмерной нагрузкой на игроков в эпоху пандемии коронавируса, неудачной игрой ключевых исполнителей или и вовсе указать на посредственный уровень большей части состава. Всё это имеет место быть, однако истинная проблема может быть гораздо более глобальной – это кризис идентичности команды. Основные механизмы сдерживания соперника больше не работают, а ведь это был жизненно важный элемент игры коллектива Эрика Хамрена. И если не пересмотреть свой игровой подход, то Исландия рискует не только вылететь из элитного дивизиона Лиги наций, но в дальнейшем даже и не заикаться о возвращении наверх. Однако все это скорее вопросы на следующие циклы Лиги наций, нежели на сейчас, когда времени на переоценку нет, а к вам в гости жалует Бельгия, разгневанная недавним поражением от англичан (1:2).

Бессменные лидеры мирового рейтинга ФИФА наверняка захотят отыграться на попавшихся под руку исландцах, даже несмотря на отсутствие многих ключевых игроков. Роберто Мартинес в предстоящем поединке не сможет рассчитывать сразу на троих лидеров нынешней сборной Бельгии. Из-за различных повреждений команда недосчитается главного креативщика Кевина де Брюйне и одноклубников по "Реалу" Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа. Кроме того, в обороне будет не хватать левой ноги Яна Вертонгена, который отлично умеет начинать атаки. В такой ситуации Матринес скорее всего отдаст роль главного плеймейкера команды в руки хавбека "Лестера" Юри Тилеманса, а Дрис Мертенс из "Наполи" и Леандро Троссард из "Брайтона" займут позиции под единственны фовардом Ромелу Лукаку. Вертонгена же заменит номинальный опорник Леандер Денконкер.

Поражение от Англии стало для "красных дьяволов" первым за почти два года, так что в мотивации бельгийцев сомневаться не стоит. Да и большую часть игры на "Уэмбли" именно команда Роберто Мартинеса смотрелась предпочтительней. В последние годы Бельгия заслужила репутацию безжалостного коллектива, когда дело доходит до поединков с командами ниже рангом. Этому свидетельствует и 9 из 10 выигранных матча в квалификации к ЧМ-2018, а после этого и все 10 побед в 10 турах отбора к Евро-2020. Кроме того, бельгийцы отлично знают, как конкретно действовать против нынешней Исландии: соперники трижды встречались за последние 2 года, и все три встречи закончились победами "дьяволов" с общим счётом 10:1. А если взглянуть на общую статистику встреч команд за все время, то тут всё ещё более ошеломляюще – 12 побед Бельгии в 12 матчах (общий счёт по голам – 42:7).

Лучший бомбардир в истории сборной Ромелу Лукаку вряд ли захочет покидать Рейкьявик без забитых мячей, как и его более опытный коллега по амплуа Дрис Мертенс. Тем более что Ромелу с его физическими габаритами спокойно может дать отпор габаритным защитникам соперника. Также большие неприятности исландцам могут доставить вингбеки бельгийцев Карраско и Менье. В матче с Данией реальные проблемы "викингам" принес вингер Роберт Сков, номинально действующий в роли левого защитника в той игре. Похожий трюк может провернуть и большой индивидуалист Янник Феррейра Карраско, который в игре один в один куда опаснее датчанина Скова. Да и тот же Тилеманс уже не раз доказывал, что может выступать главным мозгом команды даже в отсутствие мировых звёзд уровня Де Брюйне и Эдена Азара, тем более когда рядом есть Аксель Витсель.

Ориентировочные составы:

Исландия: Халльдоурссон – Магнуссон, Ингальсон, Арнальсон, Палссон – Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Андерсон – Бёдварссон, Финнбогасон Бельгия: Миньоле – Дендонкер, Денайер, Алдервейрелд – Карраско, Тилеманс, Витсель, Менье – Мертенс, Троссард – Лукаку

Прогноз: Победа Бельгии со счётом 0:3. "Красные дьяволы" не простят себя, если покинут остров без убедительной победы. Однако до беспредела и полного уничтожения "викингов" дойти не должно – скажутся как отсутствие самых опасных игроков сборной Бельгии, так и общая усталость команд. Также немаловажным будет фактор первого гола, а скорее даже то, как быстро бельгийцы сумеют открыть счет в игре. Ведь Исландия куда лучше справляется в сценарии, когда нужно сдерживать соперника, а не пытаться идти вперед и создавать что-то на чужой половине. Именно ранние голы Витселя и Батшуайи предопределили дальнейший разгрому в противостоянии команд в первом круге, чего "викинги" должны любой ценой не допустить в предстоящем игре.