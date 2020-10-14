Португалия - Швеция. Прогноз на матч Лиги наций

Лига наций, дивизион А, группа 3, четвертый тур

14 октября. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

Португалия 21:45 Швеция

Телетрансляция – OLL.TV, Футбол 1 (в записи)

В прошлом матче между сборными между Португалии и Швеции, который состоялся в сентябре, Криштиану Роналду сделал дубль, забив свой сотый и сто первый гол за сборную Португалии. В ответном матче против Швеции форвард “Ювентуса” не сыграет из-за коронавируса. Роналду самоизолировался от команды и позировал на балконе тренировочного центра сборной Португалии. Это главное событие, окружающее предстоящий матч на Жозе Алваладе.

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признает, что с Роналду и без него – это две разные сборные, однако добавляет затем, что он доверяет каждому игроку, и команда может сыграть в коллективный футбол. Больше ответственности ляжет на плечи Феликса, Фернандеша, но это им точно не навредит.

На выходных Португалия сыграла вничью с Францией, действуя большую часть матча в оборонительном стиле. Этот результат устроил лузитан. Действующий победитель Лиги наций занимает после трех туров первое место с семью очками. У Швеции пока ноль пунктов. В каждом из предыдущих матчей с Францией, Португалией и Хорватией команда Янне Андрессона могла рассчитывать на что-то большее, но удача пока отворачивается от “сине-желтых”. Пришло время исправлять турнирное положение, иначе можно вылететь в дивизион “B”.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Канселу, Диаш, Пепе, Семеду – Моутиньо, Перейра, Фернандеш – Жота, Феликс, Тринкан

Швеция: Ольсен – Люстиг, Янссон, Линделеф, Аугустинссон – Квайсон, Свенссон, Экдаль, Кулушевски – Берг, Клаессон

Прогноз на матч Португалия – Швеция

Португалия Фернанду Сантуша очень прагматичная сборная, и не в полной мере использует свой атакующий потенциал. Поражение Украине остается единственным за два последних года, кроме того португальцам очень непросто забить гол. Вероятно, не получится это сделать и сборной Швеции. Прогноз – минимальная победа Португалии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.