Станет ли Григорчук чемпионом? Шахтер С - БАТЭ. Прогноз на матч

В чемпионате Беларуси наступил кульминационный момент. До завершения осталось три тура. На чемпионство претендуют два клуба БАТЭ и солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук (а перед этим Юрий Вернидуб). Разрыв между соперниками составляет лишь одно очко в пользу команды из Борисова. Однако в субботу претенденты встретятся в очной битве в Солигорске.

Чемпионат Беларуси. 28-й тур

7 ноября. Солигорск. Стадион "Строитель"

"Шахтер" (Солигорск) 18:00 БАТЭ (Борисов)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Как уже отмечалось, БАТЭ лидирует, имея 53 очка, "Шахтер" идет вторым, отставая на один балл. Именно эти две команды считаются претендентами на титул. Однако не стоит сбрасывать со счетов и брестское "Динамо". Команда Милевского, Нойока и Хачериди идет третьей (48 очков), в случае ничьей в Солигорске и победы динамовцев, они приблизятся к БАТЭ на расстояние одной победы.

Матч первого круга завершился ничьей 2:2. В общем соперники встречались 60 раз после провозглашения Независимости Беларуси. Существенное преимущество в статистике на стороне БАТЭ - борисовцы побеждали 32 раза, 16 матчей завершились вничью, 12 поединков выиграли горняки.

Команда Романа Григорчук победила в двух последних матчах - "Белшину" (5:1) и "Энергетик-БГУ" (2:1). У БАТЭ была ничья с "Ислочью" (2:2) и победа над "Витебском" (3:1).

До 22-го тура "Шахтер" возглавлял Юрий Вернидуб. В начале сентября его заменил Роман Григорчук, под руководством которого горняки выиграли четыре матча и дважды проиграли.

Оба клуба не смогли пробиться в еврокубки. "Шахтер" вылетел из Лиги Европы от молдавского "Сфинтул Георге" в начале квалификации, БАТЭ - от софийского ЦСКА во втором раунде.

БАТЭ больше забил в текущем сезоне - 59 мячей. Зато у "Шахтера" лучшая защита - всего 17 пропущенных.

Форвард БАТЭ Максим Скавыш лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Беларуси, на его счету 17 голов. В десяти последних матчах он отмечался 14 раз! Вторым идет форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев - у него 16 результативных ударов, но также шесть ассистов. У Павла Нехайчика из БАТЭ 10+7 по системе гол + плюс, Виталий Лисакович из "Шахтера" имеет 9+4.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ И ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Коэффициенты, которые выставляют букмекерские конторы, свидетельствуют об относительном равенстве сторон. Небольшое преимущество отдают БАТЭ, однако если учесть, что коэффициент на победу борисовцев колеблется в районе 2,70, а "Шахтер" - 2,80, то становится понятно, что в этом матче может быть любой результат. В конце концов, высокая цена поединка приводит к мысли, что соперник сыграют крайне осторожно и судьбу встречи решит одна ошибка. А значит, неплохим выглядит вариант ставки на тотал меньше за 1,8.