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Бельгия - Швейцария. Прогноз на товарищеский матч
"Дьяволы" проведут спарринг против "крестоносцев"
Товарищеский матч, 11 ноября
Стадион: "Дэн Дрэф" (Лёвен, Бельгия)Бельгия 21:45 Швейцария
Завтра, 11-го ноября национальные сборные Бельгии и Швейцарии проведут контрольный поединок в рамках подготовки к матчам Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет в бельгийском городе Лёвен на футбольной арене "Дэн Дрэф".
Сборная Бельгии
Бельгия идеально провела квалификацию к Евро-2020, одержав победы во всех десяти матчах с разницей мячей 40:3. Текущую кампанию Лиги Наций бельгийцы также начали уверенно, победив в сентябре сборные Дании и Исландии со счетом 2:0 и 5:1, соответственно.
А вот в октябре у команды Роберто Мартинеса случился небольшой спад: сначала "дьяволы" в контрольном матче проиграли Кот-д’Ивуару, а в матче 3-го тура ЛН потерпели поражение от Англии под руководством Гарета Саутгейта. Но вряд ли игру с "тремя львами" можно считать показательной в плане игровой формы, так как после этого бельгийцы обыграли на выезде Исландию и сохранили первую строчку во второй группе дивизиона A.
Сборная Швейцарии
Швейцарцы конечно не имеют такую россыпь звезд как у своего соперника, но показывают футбол высокого европейского уровня на протяжении последних лет. "Крестоносцы" уверенно прошли квалификацию к предстоящему чемпионату Европы и отобрались на Евро с первого места группы D. Благодаря разгрому бельгийцев в прошлом розыграше Лиги Наций Швейцария сумела выиграть свою группу в дивизионе A и вышла в плей-офф, но в полуфинале уступила португальцам.
А вот 2020-й год подопечные Владимира Петковича проводят заметно хуже - Швейцария испытывает серьезные проблемы в текущей кампании Лиги наций, занимаяя последнее место в группе №4 и рискует покинуть элитный дивизион A. В четырех поединках группы №4 национальная команда Швейцарии набрала только два очка, потерпев поражения от испанцев и украинцев и добыв две ничьи в матчах против Германии.
Отсутствующие игроки
Дисквалифицированные: отсутствуют.
Травмированные: отсутствуют.
Ориентировочные составы
Бельгия (3-4-3): Миньоле - Бойата, Денайер, Алдервейрельд - Менье, Витсель, Тилеманс, Карраско - Троссард, Лукаку, Доку.
Швейцария (4-2-2): Соммер - Видмер, Эльведи, Шер, Родригес - Цубер, Джака, Фреулер, Шакири - Гавранович, Сеферович.
Предыдущие матчи команд
В своей истории сборные Бельгии и Швейцарии провели между собой девять поединков:
- по четыре победы у каждой из команд;
- один раз "дьяволы" и "крестоносцы" сыграли вничью;
- разница мячей составляет 18:16 в пользу национальной команды Швейцарии.
В последний раз сборные встречались в рамках Лиги Наций в 2018-м году, тогда
Прогноз на матч сборных Бельгии и Швейцарии
Ожидаемо, что команды не будут "рвать жилы" и пытаться изо всех сил победить в этом товарищеском поединке, так как через пару дней у коллективов очень ответственные поединки в своих группах Лиги Наций: Бельгия будет решать с Англией вопросы по первому месту в квартете, а Швейцария будет пытаться ухватиться за последний шанс спастись от вылета из дивизиона A в матче против испанцев. Наставники обеих сборных наверняка проведут ротацию и поэкспериментируют с составом. Тем не менее, букмекеры отдают явное предпочтение в этой паре "дьяволам" - коэффициент 1.74.
Прогноз UA-Football - 2:1.
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