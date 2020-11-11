Турция - Хорватия: Прогноз и анонс матча

Международный товарищеский матч

11 ноября. 19:45. Стамбул. "Водафон Арена"

Турция - Хорватия

Телетрансляция - Футбол 2

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре 11 ноября. 19:45. Стамбул. "Водафон Арена"Футбол 2Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Встреча между сборными Турции и Хорватии станет десятой в их истории. Эта товарищеская игра будет предшествовать решающим матчам команд в Лиге Наций. Хорватия потеряла все шансы выиграть группу 3 в Лиге А, поэтому финалисты последнего ЧМ будут бороться только за сохранение прописки в элитном дивизионе. А вот попасть в него еще есть шансы у Турции, однако она должна обязательно выиграть следующие два матча. Станет ли эта игра полем для экспериментов, или результат выйдет на первое место, несмотря на прежние матче между этими командами?

История противостояния

Сборные только второй раз встречаются в товарищеских играх. Трижды они противостояли друг другу в финальных частях чемпионата Европы. Один из этих матчей входит в число самых болезненных в истории "шахматных". В четвертьфинале ЧЕ 2008 Хорватия и Турция не могли "размочить" счет до 119-й минуты, когда вперед вышли подопечные тогда еще Славена Билича. Однако, все перевернулось на второй компенсированной минуте четвертого тайма матча, когда турки сравняли счет. Серия пенальти тоже была за ними. Этот результат создал соперничество между командами, а сами хорваты обещали отомстить. Славен Билич сдержал свое обещание когда выбил Турцию в квалификации на Евро-2012 Он тогда еще не знал, что приедет тренировать "Бешикташ" через два года.

Если говорить о позитиве для балканцев, то их дебютные матч и победа на крупных турнирах произошли именно против Турции на ЧЕ 1996. Всего на счету хорватов три победы, за их противниками - две, еще четыре матча завершились с равным результатом в основное время.

Кадры

Несмотря на массовые проблемы в мире с заболеванием на коронавирус футболистов, обе команды подходят к матчу в оптимальных составах, за исключением трех защитников. Хорватский бэк Тин Едвай и двое турецких защитником Хасан Калдирим и Махмут Такдемир не были вызваны в лагеря своих сборных по разным причинам, хотя регулярно участвовали в матчах. Большинство игроков основных составов имели регулярную практику в своих клубах в последнее время. Однако, товарищеский матч на то и товарищеский, чтобы можно было поэкспериментировать.

Казалось бы, что в тяжелый график из-за смещения даты начала сезона спарринговые матчи перед официальными ну никак не вписываются. Однако, для команд это дополнительный шанс проверить глубину своего состава и полноценно подготовиться к важным играм. Турция свой предыдущий товарищеский матч сыграла вничью со сборной Германии - 3:3, Хорватия же победила соперников Украины в Лиге Нации - Швейцарию 2:1. Дополнительные задачи ложатся на тренеров, ведь график сумасшедший - три матча за неделю. Однако, в Турции есть на один день отдыха больше перед официальной встречей, тем более играет дома. В стране на берегу Черного моря команды провели всего два матча, обменявшись победами. Хорваты в рейтинге ФИФА находятся на девятой позиции, турки же 33-е.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Беспроигрышная серия Турции в товарищеских матчах достигает уже 10 встреч. Это не та команда, которая проводит спарринги для проверки состава. Однако, впереди у подопечных Шенола Гюнеша два матча Лиги Наций, в которых нужно набрать максимум очков для повышения в классе. Хорватам же нужно заработать всего один зачетный балл для сохранения прописки в элитном дивизионе. Из последних восьми игр Турция выиграла лишь одну, и то против Андорры. У финалистов последнего чемпионата мира статистика не лучше: всего две победы за 10 последних выездных встреч. Трудно опрокинуть чашу весов в чью-то сторону, учитывая еще, что это будет товарищеский матч. Да и ожесточенность противостояния уже утихла.

Прогноз: Турция - Хорватия 1: 1

Несмотря на воспалительные характеры игроков обеих команд, игра должна пройти, как и говорит официальный статус этого матча, "по-товарищески". Обе сборные имеют сильный атакующий потенциал, поэтому можно ожидать гола в исполнении обоих коллективов. Часто в подобных спаррингах результат является освещением желания одной и, наоборот, нежелания другой команды. Именно эти показатели должны привести к ничьей в матче.