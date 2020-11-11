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Германия - Чехия. Прогноз на товарищеский матч сборных

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Германия – Чехия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 ноября 2020 ⋊ Товарищеский матч онлайн на UA-Футбол

Германия - Чехия. Прогноз на товарищеский матч сборных
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч

11 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

Германия 21:45 Чехия

Телетрансляция – Футбол 3

Перед матчем Лиги наций с Украиной сборная Германии проверит свой резерв в товарищеской игре против Чехии. Йоахим Лев на предматчевой пресс-конференции очень много говорил о здоровье футболистов, и правильном распределении нагрузок в условиях плотного календаря. С Чехией тренер сборной Германии сыграет глубоким резервом, футболистами, которые не получили бы вызов в национальную команду, если бы не исключительные обстоятельства.

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Лев по-прежнему не считает нужным вызывать Мюллера, Хуммельса и Боатенга, а Марко Ройсу был предоставлен отдых. Капитан BVB относительно недавно вернулся после длительной травмы, поэтому тренер сборной решил оставить его в клубе. Киммих, Хальстенберг и Драклсер травмированы, а Нойер, Гинтер, Гнабри, Горетцка, Кроос, Сане и Вернер свои игровые минуты получат уже в матчах Лиги нации против Украины и Испании.

Против Чехии сыграют три дебютанта: фланговые защитники Ридле Баку и Филипп Макс, а также центрбек Феликс Удуохай. Баку и Макс летом сменили клубы – первый перешел из “Майнца” в “Вольфсбург”, второй из “Аугсбурга” в нидерландский ПСВ. И Баку, и Макс часто подключаются в атаку, особенно это можно сказать про Макса, который известен своими кроссами и подачами со стандартов. Удуохай, третий дебютант, играет в “Аугсбурге”. Теоретически на поле может выйти и 30-летний вратарь “Хоффенхайма” Оливер Бауманн, впервые вызванный в сборную, но вероятно полный матч проведет Кевин Трапп из “Айнтрахта”. Кох, Нойхаус, Амири и Вальдшмидт являются основными игроками в своих клубов, но их привлечение в сборную также стоит назвать незаурядным событием.

Ориентировочные составы

Германия: Трапп – Рюдигер, Кох, Удуохай – Баку, Дауд, Нойхаус, Макс – Амири, Брандт – Вальдшмидт

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Калас, Говорка, Новак – Соучек, Крал – Масопуст, Дарида, Янкто – Выдра

Прогноз на матч Германия – Чехия

Целесообразность проведения товарищеских матчей у многих вызывает вопросы, и хотя в Чехии с гордостью отзываются о возможности проведения матча с Германией, даже для этой сборной предстоящие поединки Лиги наций с Израилем и Словакией имеют большое значение. Что уж говорить о Германии, которая, вероятно, не сыграет со своим географическим соседом ни одним футболистом основы. В 2020 году Бундестиму удалось победить всего один раз, в матче против Украины, поэтому есть соблазн выбрать рискованную ставку с ничьей. Однако даже у резерва Германии есть качество, поэтому вероятнее всего команда Лева победит. Прогноз – победа Германии 3:1.

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4.50
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5.10
6.90
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1.45
5.20
6.60
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: товарищеские матчи Сборная Германии Национальная сборная Германии Национальная сборная Чехии сборная Чехии
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