Дания - Швеция. Прогноз на матч

Географические соседи, которые великолепно знают друг друга и часто проводят товарищеские матчи, а также судьба сводит шведов и датчан в официальных турнирах. Например, в 2015-м сборные решали в плей-офф, кто из них попадет на Евро-2016. Тогда в Стокгольме победу отпраздновали "сине-желтые" 2:1, а в Копенгагене соперники разошлись миром 2:2. Довольно зрелищные и напряженные получились те противостояния. Сейчас, без чувства ответственности за результат команды могут подарить еще более яркое зрелище, как это часто бывает во встречах соседей.

Товарищеский матч

Стадион: Брондбю

Дания 20:30 Швеция

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Команда Каспера Юльманна одержала победы в трех последних матчах. В октябре были сыграны эти матчи. Сначала в товарищеском поединке Дания разгромила Фарерские острова 4:0, а затем в Лиге Наций разобралась с Исландией 3:0 и смогла обыграть Англию 1:0. Очень неплохое впечатление оставили датчане от своей игры.

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Три матча в октябре сыграли и шведы, но только в одном из них победили. России нечего ловить во встречах с такими сборными – 2:1. Затем Швеция сыграла в гостях с Хорватией и Португалией, проиграв соответственно в двух встречах 1:2 и 0:3. Нельзя сказать, что провалились подопечные Янне Андерссона, хотя могли сыграть и лучше.

Кроме того, что Дания и Швеция близкие соседи, часто встречающиеся между собой, их объединяет и то обстоятельство, что они пробились в компанию сильнейших сборных Лиги Европы. Пока с разными успехами выступают команды, но это не помешает им настроиться на очную дуэль. Последний раз эти сборные играли в 2018-м, контрольный матч тогда завершился вничью 0:0. Вряд ли второй раз подряд матч закончится всухую. Есть вероятность, что больше трех голов будет забито, а шансов на успех больше у хозяев. Прогноз: победа Дании 3:1.