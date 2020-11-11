Принципиальный спарринг с соседями. Англия – Ирландия. Анонс и прогноз товарищеского матча

12 ноября. 22:00. Лондон. "Уэмбли"

Телетрансляция: Футбол 3, OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1|2|3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Различные подоплеки способны вывести поединок между Англией и Ирландией на другой уровень, за рамки товарищеского. Стоит хотя бы вспомнить истории, когда такие футболисты как Майкл Кин и Деклан Райс выступали за "зеленых", а затем были переманены в стан главной команды Великобритании. И это мы еще не затрагиваем политические аспекты и исторические притеснения со стороны англичан, которые придают особый накал противостоянию на футбольном поле.

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Перед двумя оставшимися турами Лиги наций многие сборные сыграют товарищеские матчи, игроки получат шанс перестроиться с клубного футбола на международный уровень и без того усугубить общую картину травм (суровая реальность). Сейчас англичане сами себе доктора, так как в октябре внезапно оступились в домашнем поединке с датчанами (0:1) после непростой победы над бельгийцами (2:1). На данный момент подопечные Саутгейта занимают лишь третью строчку в турнирной таблице второй группы Лиги А, уступая "11 друзьям Ольсена" по разнице мячей (7 пунктов у обеих сборных). Впереди команда Роберто Мартинеса (9 баллов), на последнем месте без очков Исландия.

Не стоит ожидать лидеров в составе англичан в спарринге с ирландцами. Не зря Саутгейт вызвал в главную команду страны на ноябрьский сбор Джуда Беллингема, 17-летний игрок "Боруссии" наверняка получит свой шанс; также могут выйти на поле Рис Джеймс и Харри Магуайр, дисквалификация защитников распространяется только на Лигу наций. Добавим, что не помогут Гарету Александер-Арнольд и Уорд-Проуз – Трент и Джеймс покинули сборную из-за травм. Ведущих исполнителей мы увидим уже в матчах с бельгийцами и исландцами, в том числе и Маркуса Рашфорда, который должен восстановиться после повреждения плеча.

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Команда Стивена Кенни уже год не знает хороших результатов. В последний раз вкус победы ирландцы ощущали почти 365 дней назад – 14 ноября 2019-го они одолели сборную Новой Зеландии (3:1). После успеха в спарринге "зеленые" окончательно потеряли шансы сыграть на ЕВРО-2020 (победа словаков в стыковом матче по пенальти), а также трижды сыграли вничью и дважды уступили с другими соперниками. Важно: в четырех своих последних встречах ирландцы даже не забивают с игры.

Тем не менее, гости постараются не отбывать номер в матче с англичанами, даже экспериментальный состав "зеленых" выйдет на поле пустого "Уэмбли" мотивированным. Точно не сыграет в этой встрече левый защитник Энда Стивенс – Сайрус Кристи из "Ноттингем Форест" уже прибыл в лагерь команды, чтобы заменить футболиста "Шеффилд Юнайтед". Также наверняка ирландцам будет не хватать еще одного исполнителя "клинков", а именно Дэвида Макголдрика – 32-летний форвард прекратил выступления за сборную. Также стало известно, что из-за COVID-19 не сыграют Каллум Робинсон и Аарон Коннолли.

Прогноз. 2:1. Да, Англия не демонстрирует убедительный футбол, но даже таких "трех львов" Ирландия вряд ли сможет удивить. Статистика очных противостояний за последние 20 лет крайне бедная – всего 2 ничьи, в 2013-м (1:1) и в 2015-м (0:0), также в рамках спаррингов. Тенденция хоть и не отрицательная для "зеленых", но их текущие показатели и кондиции не позволяют зацепиться за мировую в Лондоне.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.