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Венгрия - Исландия. Анонс и прогноз на финал квалификации Евро-2020
Все решится здесь и сейчас
12 ноября. Будапешт. "Ференц Пушкаш"
Венгрия 21:45 Исландия
Арбитр: Б. Куйперс (Нидерланды)
Трансляция: Футбол 1
Расширенный формат чемпионата Европы позволяет отобраться на него даже тем сборным, которые саму квалификацию провалили.
Исландия заняла третье место в своей отборочной группе, а венгры - вообще четвертое, но завтра эти две команды разыграют между собой одно место на континентальном первенстве. Никаких ответных матчей - все решится в одном-единственном поединке, который пройдет на новенькой арене имени "Ференца Пушкаша" в Будапеште.
Домашний статус игры вряд ли можно считать большим подспорьем для венгров: они проиграли 3 из 4 последних матчей на своем поле, сумев обыграть лишь Азербайджан (1:0).
Другое дело, что венгры хотя бы на выезде выступают ровно, а вот у Исландии последнее время не клеится ни на каких полях. У команды Эрика Хамрена 4 поражения в 5 последних встречах. И ладно Англия и Бельгия - это топ-команды, но с Данией островитяне могли бы выжать и большее, чем 0:3.
Любопытно, что команды уже играли между собой на Евро-2016, и тогда матч завершился вничью 1:1. С тех пор исландцы почти не изменились - у них все те же надежды на Гильфи Сигурдссона впереди, все те же Гунарссон, Бьярнасон и Траустасон в средней линии; все тот же Рагнар Сигурдссон во главе защиты. А вот "Мадьяры" провели смену поколений и нашли новых исполнителей вместо Геры, Джуджака и Кирая. Доминик Собослаи уже показывает себя в ЛЧ за "РБ Зальцбург" - говоря, это крупнейший венгерский талант за много лет. У исландцев такой молодежи нет.
Вряд ли этот матч будет результативным - во-первых, на кону стоит выход на Евро, а с этим не шутят; во-вторых, обе команды предпочитают контратаки, стало быть от владения мячом будут по возможности отказываться. То еще зрелище.
У Исландии придумать нестандартный ход умеет Гильфи Сигурдсссон, у Венгрии - Собослаи, с них особый спрос. Это банально, но исход решат детали - возможно, один стандарт. Обе команды умеют их подавать и от них будет многое зависеть.
Цифры и факты
- Исландия проиграла 3 из 4 последних матчей. Это худшая серия для команды с осени 2018 года
- Венгрия выиграла 3 из 5 последних матчей, но при этом всякий раз побеждала на выезде
- На своем поле у Венгрии 4 победы и 3 поражения в 7 последних встречах. При этом лишь в 1 из 7 встреч было забито более трех голов
- Исландия в этом году тоже лишь раз забила больше одного гола за матч - против Румынии (2:1)
- Это будет 10-я игра между командами с 1990 года. Венгры побеждали 5 раз, Исландия - 3, а вот очный матч на Евро-2016 завершился вничью
Ориентировочные составы
Потерь среди игроков у команд нет. Зато есть потеря в тренерском штабе: у наставника венгров Марко Росси коронавирус, так что на стадионе его не будет.
Венгрия: Гулачи - Ботка, Ланг, Ат. Салай, Беше - Кальмар, Надь, Собослаи, Хандья - Ад. Салай, Кенивес
Исландия: Хальдорссон - Палссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон - Гудмундссон, Гунарссон, Бьярнасон, Траустасон - Г. Сигурдссон, Финнбогасон
Прогноз на матч Венгрия - Исландия
В матче двух не самых ярких, но трудолюбивых команд рискнем поставить на "низ" - ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентом 1,59. Если же выбирать, кто пройдет дальше, то тут фаворитом выглядит Венгрия с ее молодым составом и приличными результатами в этом году. Букмекеры оценивают проход "Мадьяров" с коэффициентом от 1,7.
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