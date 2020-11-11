Венгрия - Исландия. Анонс и прогноз на финал квалификации Евро-2020

Финал квалификации на чемпионат Европы. Путь А

12 ноября. Будапешт. "Ференц Пушкаш"

Венгрия 21:45 Исландия

Арбитр: Б. Куйперс (Нидерланды)

Трансляция: Футбол 1

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Расширенный формат чемпионата Европы позволяет отобраться на него даже тем сборным, которые саму квалификацию провалили.

Исландия заняла третье место в своей отборочной группе, а венгры - вообще четвертое, но завтра эти две команды разыграют между собой одно место на континентальном первенстве. Никаких ответных матчей - все решится в одном-единственном поединке, который пройдет на новенькой арене имени "Ференца Пушкаша" в Будапеште.

Домашний статус игры вряд ли можно считать большим подспорьем для венгров: они проиграли 3 из 4 последних матчей на своем поле, сумев обыграть лишь Азербайджан (1:0).

Другое дело, что венгры хотя бы на выезде выступают ровно, а вот у Исландии последнее время не клеится ни на каких полях. У команды Эрика Хамрена 4 поражения в 5 последних встречах. И ладно Англия и Бельгия - это топ-команды, но с Данией островитяне могли бы выжать и большее, чем 0:3.

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Любопытно, что команды уже играли между собой на Евро-2016, и тогда матч завершился вничью 1:1. С тех пор исландцы почти не изменились - у них все те же надежды на Гильфи Сигурдссона впереди, все те же Гунарссон, Бьярнасон и Траустасон в средней линии; все тот же Рагнар Сигурдссон во главе защиты. А вот "Мадьяры" провели смену поколений и нашли новых исполнителей вместо Геры, Джуджака и Кирая. Доминик Собослаи уже показывает себя в ЛЧ за "РБ Зальцбург" - говоря, это крупнейший венгерский талант за много лет. У исландцев такой молодежи нет.

Вряд ли этот матч будет результативным - во-первых, на кону стоит выход на Евро, а с этим не шутят; во-вторых, обе команды предпочитают контратаки, стало быть от владения мячом будут по возможности отказываться. То еще зрелище.

У Исландии придумать нестандартный ход умеет Гильфи Сигурдсссон, у Венгрии - Собослаи, с них особый спрос. Это банально, но исход решат детали - возможно, один стандарт. Обе команды умеют их подавать и от них будет многое зависеть.

Цифры и факты

Исландия проиграла 3 из 4 последних матчей. Это худшая серия для команды с осени 2018 года

Венгрия выиграла 3 из 5 последних матчей, но при этом всякий раз побеждала на выезде

На своем поле у Венгрии 4 победы и 3 поражения в 7 последних встречах. При этом лишь в 1 из 7 встреч было забито более трех голов

Исландия в этом году тоже лишь раз забила больше одного гола за матч - против Румынии (2:1)

Это будет 10-я игра между командами с 1990 года. Венгры побеждали 5 раз, Исландия - 3, а вот очный матч на Евро-2016 завершился вничью

Ориентировочные составы

Потерь среди игроков у команд нет. Зато есть потеря в тренерском штабе: у наставника венгров Марко Росси коронавирус, так что на стадионе его не будет.

Венгрия: Гулачи - Ботка, Ланг, Ат. Салай, Беше - Кальмар, Надь, Собослаи, Хандья - Ад. Салай, Кенивес

Исландия: Хальдорссон - Палссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон - Гудмундссон, Гунарссон, Бьярнасон, Траустасон - Г. Сигурдссон, Финнбогасон

Прогноз на матч Венгрия - Исландия

В матче двух не самых ярких, но трудолюбивых команд рискнем поставить на "низ" - ТМ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентом 1,59. Если же выбирать, кто пройдет дальше, то тут фаворитом выглядит Венгрия с ее молодым составом и приличными результатами в этом году. Букмекеры оценивают проход "Мадьяров" с коэффициентом от 1,7.