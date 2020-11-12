Северная Ирландия - Словакия: Прогноз и анонс решающей битвы за Евро

Плей-офф отбора к Евро 2020:

12 ноября. 21:45. Белфаст. "Виндзор Парк"

Северная Ирландия - Словакия

В то время как большинство футбольных сборных Европы играют товарищеские матчи, перед Северной Ирландией и Словакией стоит задача победить в официальном противостоянии. Для команд это будет финальным шагом в борьбе за путевку на Чемпионат Европы.

Матчи плей-офф отбора должны были состояться еще в марте, однако из-за известных нам всем обстоятельств перенеслись на восемь месяцев. Парадокс ситуации заключается в том, что через неделю завершится основная сетка розыгрыша второй в истории Лиги Наций, а вот этот матч относится еще к дебютному турниру. Обе команды выиграли полуфиналы: Северная Ирландия на выезде в серии пенальти переиграла Боснию и Герцеговину, Словакия, в свою очередь, одержала победу над Ирландией, тоже по результатам послематчевых одиннадцатиметровых. Одинаковые сюжеты, обе боевые команды, однако путевка только одна. Кто пройдет в финальную часть Евро?

История противостояния

Команды встречались между собой всего три раза. В отборе на ЧМ-2010 дважды победу праздновали словаки. Еще однажды сборные провели товарищескую игру с нулями на табло в 2016 году.

Оба коллектива принимали участие на Евро однажды - в 2016 году. Тогда сборная Северной Ирландии была в группе с Украиной. Результат помнят все: ноль очков для подопечных Михаила Фоменко, три зачетных балла для британцев. Этого количества хватило последним для прохода в плей-офф, где ирландцы уступили Уэльсу. Пути Словакии со сборной Украины тогда тоже пересекались, правда в отборе на тот евротурнир. Наши соседи повторили успех "зелено-белой армии" пробившись на том первенстве в 1/8 финала, где потерпели поражение от Германии.

Кадры

Хозяевам в матче из-за травм не помогут вратарь Тревор Карсон и основной полузащитник (59 выступлений в составе) Корри Эванс. А вот брат последнего, главная звезда ирландцев, защитник "Лестера" Джонни Эванс, уже восстановился от повреждения и готов принять участие в матче.

Что на счет Словакии, то отметим возвращение в состав сборной двух защитников: Томаша Губочана и Милана Шкриньяра. Первый год назад заявил о завершении карьеры в сборной, однако наставник команды убедил игрока изменить решение. А вот футболист "Интера" пропускал прошлый сбор команды из коронавируса. Заметим, что трансферная стоимость Шкриньяра (50 млн евро) по данным портала Transfermarket больше, чем общая сумма его сегодняшнего соперника (47,8 млн). Также команде Вот Брунеграфа готовы помочьосновные звезды: Куцка, Мак, Пекарик, Лоботка и Гамшик. К слову, последний провел за сборную 122 игры.

Цифры, факты и шансы

За последние 10 матчей Северная Ирландия выиграла всего два, если учитывать победу над Боснией и Герцеговины по пенальти. У Словакии статистика не лучше: всего две победы в последних 13-ти выездных играх. Следствием неудач последних стало увольнение главного тренера Павла Гапела. После победы над Ирландией словаки потерпели еще два поражения от Шотландии и Израиля. Новым наставником стал Стефан Таркович, который входил в тренерский штаб Яна Козака на прошлом Евро. Однако, следует заметить, что команда не проигрывала три матча подряд с 2016 года.

Словакия переживает футбольную кризис из-за смены поколений. Уже далеко не молодые Гамшик, Куцка, Пекарик и блудный сын Губочан. До последнего мог добавиться еще один ветеран, который должен был восстановить свои выступления в сборной - Мартин Шкртел, однако сделать это ему помешала травма. Еще большей грусти ситуации добавляет то, что фанаты поддерживают своих соотечественников не только во время побед, как отмечают словацкие СМИ. В период квалификации на Евро-2016 всего несколько тысяч болельщиков ходили на домашние матчи сборной. Но вот когда приехала Испания - сразу были раскуплены все билеты. Знакомо, правда? Интересно, что полузащитник Словакии Владимир Вайсс в один и тот же вечер может пройти в финальный раунд Евро вместе с отцом - тоже Владимиром Вайссом, наставником сборной Грузии.

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Результаты обеих команд в последнее время, мягко говоря, не впечатляют. У Северной Ирландия будет преимущество - игра дома да еще и с тысячей (ну хоть столько!) болельщиков. Для словацкого футбола победа в этом матче может стать переломным моментом в построении нового коллектива. Гости выглядят сильнее индивидуальными навыками футболистов, что очень важно в одноматчевом противостоянии. У них будет больше заряженности и настроя на результат. Северная Ирландия - однозначно не мальчики для битья и смогут навязать достойную борьбу в этом матче.