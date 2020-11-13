Лига наций УЕФА. Прогнозы на матчи от Александра Шовковского

К болельщикам возвращаются матчи Лиги наций УЕФА. Нас ждет финальная заруба за первые места в группах и за выживание в дивизионе с сильнейшими национальными командами. Как могут завершиться самые интересные противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч Португалия - Франция: хозяева забьют больше 1 гола. коэффициент 1.6

Победитель этого матча гарантирует себе первое место в группе. В случае ничьей все решится в заключительном туре. Если ничья будет результативной, то это на руку Франции. В Париже сыграли 0:0, а выездной гол даст преимущество команде Дидье Дешама.

В предыдущем туре действующие обладатели трофея Лиги наций уверенно обыграли Швецию (3:0). Португалия набрала 10 очков (4 победы, 1 ничья) и лидирует в своей группе. В 12 последних официальных матчах у португальцев 10 побед. Также команда Фернанду Сантуша победила в 6 предыдущих домашних официальных поединках. Перед матчем с Францией португальцы сыграли контрольный матч против Андорры и разгромили «карлика» 7:0.

В 4-м туре Лиги наций команда Дешама обыграла Хорватию (2:1). Франция набрала также 10 очков (4 победы, 1 ничья) и уступает португальцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей: у Франции +4, у Португалии +8.

Действующие чемпионы мира не проиграли в 11 последних официальных встречах (9 побед, 2 ничьи). На выезде сборная Франции победила в 5 предыдущих официальных поединках. Перед визитом на лиссабонский «Да Луш» французы провели «разогрев» с Финляндией и неожиданно проиграли 0:2.

Португалия - Франция. Прогноз

Сработают фактор мотивированного Роналду и голевой инстинкт Жоты и Бруну Фернандеша. Не факт, что Франция преодолеет свои проблемы в атаке, поэтому хозяева получат сухую победу.

Прогноз на матч Бельгия - Англия: команды забьют больше 2.5 голов. коэффициент 1.9

Если Англия планирует выигрывать группу, то в Брюсселе необходимо брать три очка, а потом еще и побеждать дома Исландию. Другое дело, нужно ли это команде Гарета Саутгейта? Зная их традиционные приоритеты, кажется, что выиграть спарринг у Ирландии для них гораздо престижнее, чем сражаться за какую-то Лигу наций.

Команда Роберто Мартинеса в прошлом туре обыграла на выезде сборную Исландии (2:1) и переместилась на первое место в группе. У Бельгии сейчас 9 очков (3 победы, 1 поражение). Поражение в 3-м туре от англичан (1:2) остается для команды единственной в 14 последних официальных матчах (13 побед). На своем поле сборная Бельгии в последний раз проиграла в официальной встрече в сентябре 2010 года. Перед матчем с Англией команда Мартинеса обыграла в контрольном поединке Швейцарию (2:1). У бельгийцев оба мяча забил Батшуаи.

Поражение в прошлом туре Лиги наций от датчан (0:1) отбросило команду Саутгейта на 3-е место в своей группе. У Англии остается 7 очков (2 победы, 1 ничья, 1 поражение). В 7-х последних официальных матчах англичане проиграли только 1 раз (5 побед и 1 ничья). На выезде сборная не уступила в 4 предыдущих официальных поединках (3 победы и 1 ничья).

Менее чем за трое суток до поединка в Брюсселе команда Саутгейта сыграла очень важный для себя матч против Ирландии. На «Уэмбли» Англия уверенно победила 3:0 (Магуайр, Санчо, Кальверта-Льюин).

Бельгия - Англия. Прогноз

Англичане будут сражаться как львы, но проигрывают. Команды обменяются голами. Однако, в итоге обескровленная защиту гостей не устоит перед классом бельгийской атаки.