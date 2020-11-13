Швейцария - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций. Дивизион А. Группа 4. Пятый тур. Швейцария. Базель. "Сент Якоб-Парк". 14.11.2020. 21:45. Арбитр в поле – Уильям Коллум (Шотландия); трансляция в Украине - "Футбол 2"



Трансляцию матча на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

На неделе обе команды провели товарищеские поединки и не добыли побед. Но это вряд ли стало поводом для грусти, ведь самое важное для Швейцарии и Испании – впереди. Обе решают свои задачи в группе Лиги наций, и их очный поединок пройдет под аккомпанемент острой борьбы. По крайней мере, именно такой сценарий вырисовывается с учетом турнирных раскладов.

Испания первая в своей группе, однако опережает конкурентов всего на один балл. Германия и Украина будут играть параллельно между собой, поэтому кто-то из них точно наберет очки. А это значит, что Испании, - если она рассчитывает удержать лидерство, - эти же очки терять нельзя.

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Задача понятна, но просто ли для исполнения? Нынешний образец "Фурии Рохи" называют самым слабым за последние годы, что прежде всего проявляется в кадровом наполнении. Испания играет без ярко выраженного бомбардира, защитники часто допускают невынужденные ошибки, а забивают игроки калибра Серхио Каналеса (последний товарищеский матч с Нидерландами). Если Испании удастся пробиться в "финал четырех" Лиги наций, то это будет серьезным достижением для Луиса Энрике.

Испания имеет основания опасаться Швейцарии. В первом круге "Фурия" победила, но дала сопернику немало шансов проявить себя на поле. Швейцарцам тогда не хватило исполнительского мастерства при завершении атак. Кроме того, хорошо сыграл Давид Де Хеа. Та победа остается для Испании единственной за последние четыре поединка.

Для Швейцарии это фактически последний шанс зацепиться за соломинку, которая может удержать команду в дивизионе А Лиги наций. В случае поражения "нейтральные" попрощаются с элитным дивизионом независимо от результата матча Германия - Украина. Ничья сохранит теоретические шансы для Швейцарии при условии, что в параллельном поединке не будет мировой.

Испанцам в этом матче не помогут Ансу Фати и Хесус Навас – это серьезные потери для Луиса Энрике. В спарринге с Нидерландами удар в голову получил Хосе Гайя, которым тренер решил не рисковать. Хотя игрок "Валенсии" тренируется без ограничений, играть со Швейцарией он не будет. На его место уже вызван Марк Сасета Кукурелла из "Хетафе".

Среди потерь Швейцарии – Джордан Лотомба, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер - Видмер - Эльведи, Шёр, Рикардо Родригес - Бенито - Сов, Джака, Шакири - Мехмеди, Сеферович Испания: Де Хеа - Серхи Роберто, Рамос, Пау Торрес, Регилон - Мерино, Бускетс, Каналес - Ольмо, Мората, Траоре

Прогноз: победа Испании 2:1.

В последних четырех матчах Испания добыла лишь одну победу – как раз над Швейцарией. Тот матч – последний для испанцев, в котором они не пропускали. Но ходили по тонкому льду. Сейчас вряд ли удастся удержать свои ворота на замке, ведь Швейцария вынуждена играть со спортивной агрессией впереди. Вероятно, у Испании будет возможность пользоваться пространством на чужой половине поля. Ни в одном из четырех последних поединков испанцы не забивали больше чем один гол в ворота соперника, а в выездных поединках не могут забить хотя бы дважды за девяносто минут уже больше года. Прогнозируем, что нынче серия оборвется. Швейцарии надо рисковать, а Испания умеет пользоваться такими ситуациями. Ставка на "обе забьют" или общий тотал "больше 2,5".