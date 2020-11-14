Швеция - Хорватия: Прогноз и анонс матча Лиги наций

14 ноября. 21:45. Лига наций. Сульна. "Френдс Арена"

Швеция - Хорватия

Трансляция в записи - Футбол 2, 23:45

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Группа 3 элит-дивизиона Лиги наций подарила нам футбольное расслоение на лидеров и андердогов. Первыми из них стали Франция и Португалия, которые имеют по десять очков и борются за выход в финальную часть турнира. А вот Хорватия и Швеция соревнуются между собой за сохранение прописки в высшем дивизионе. У подопечных Далича это получается лучше: перед матчем у них три зачетных пункта, в то время как скандинавы до сих пор остаются с нулем в копилке. Кто же получит положительный результат в такой важной схватке?

История противостояния

Между собой сборные встречались пять раз. Всего одна победа за командой родины Ибрагимовича (в той встрече в его активе гол+пас), четыре триумфа на счету гостей этого матча. Последний раз они сыграли в третьем раунде этой Лиги Наций. Тогдашние хозяева усилиями Влашича и Крамарича победили скандинавов со счетом 2:1. Этот забитый гол Берга и остается единственным для шведов в текущем розыгрыше.

Хорваты уже второй раз подряд участвуют в элит-дивизионе Лиги наций. В первом розыгрыше этого турнира команда играла с сборными Англии и Испании и заняла последнее место в той группе. По правилам она должна была перейти в Лигу В, однако регламент изменился и подопечные Далича сохранили прописку. А вот для Швеции это дебютный сезон в высшем дивизионе турнира. Они еще не взяли ни одного очка и находятся в шаге от вылета из него. Время все менять: сейчас или никогда.

Кадры

Сразу двое основных центральных защитников гостей не сыграют в этом матче. Вида заболел коронавирусом, а Ловрен дисквалифицирован. К бывшему игроку "Динамо" с диагнозом присоединился защитник Старфлет: тоже "положительно" настроен в период пандемии.

Команды три дня перед игрой провели товарищеские матчи, в которых основные игроки не были полностью задействованы. Кулусевски вышел лишь на замену в спарринге с Данией, Ольссон и Форсберг отсидели тогда на скамейке запасных, Берг не попал в заявку. Линдельоф и вратарь Ольсен присоединились к команде только после встречи. У хорватов примерно такая же ситуация. В стартовой одинадцятке с Турцией не появились Модрич, Перишич, Ковачич и Брозович.

Цифры, факты и шансы

Хозяева поединка товарищеский матч с Данией откровенно провалили и проиграли 2:0. Это могло бы означать, что они полностью настроены на официальный поединок в Лиге Наций и готовы именно сюда отдать свои силы, но ... с такой игрой трудно на что-то надеяться. Хорваты показали характер с Турцией, дважды отыгрываясь по ходу поединка. Также они поэкспериментировали с составом и оставили неплохое впечатление от своей игры.

Из последних шести матчей шведы выиграли всего один - товарищеский против сборной России. У хорватов все немного лучше - три поражения при одной ничьей и двух победах. Такие результаты обеих команд обусловлены тем, что половина из этих матчей были проведены с Францией и Португалией. Слишком тяжелые соперники для них. Из последних 11-ти выездных матчей гости выиграли всего два, а вот шведы за 10 поединков проиграли такое же количество поединков, и то вышеупомянутым грандам национальных сборных.

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Подопечные Далича едут на матч с тремя очками преимущества и задачей не потерять их после девяноста минут в Скандинавии. Шведам же некуда деваться: обязательно нужна победа. Обе команды в последнем туре Лиги наций встретятся с супермотивированимы Францией и Португалию, которые будут бороться за выход в финал четырех турнира. Это означает, что именно этот матч станет решающим в вопросе сохранения прописки в числе сильнейших. Подопечные Златко Далича более спокойно подойдут к этой игре и могут привезти домой нужный результат. Шведам же нужно прыгнуть выше своих нынешних кондиций для обеспечения необходимого счета. Решающим фактором может сыграть отсутствие основных центральных защитников у гостей. Технические Кулусевски, Берг и Форсберг умеют использовать ошибки соперника. Но их еще нужно спровоцировать ...