Австрия - Северная Ирландия: Анонс и прогноз матча Лиги наций

15 ноября. 21:45. Лига наций. Вена. "Эрнст Хаппель Штадион"

Телетрансляция – Футбол 3

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Все ближе подходят решающие матчи групповой части Лиги наций. Правда, сегодняшние команды имеют разные задачи. Австрия борется за подъем дивизионом выше, в то время как Северная Ирландия барахтается на дне турнирной таблицы с надеждой на выживание. Смогут навязать борьбу гости, потому что дальше отступать некуда или это игра в одни ворота?

История противостояния

Между собой сборные встречались целых 12 раз. Пять из этих матчей остались за австрийцами, причем четыре из них за последние четыре встречи. Северная Ирландия не побеждала гостей поединка еще с 1995-го года. Интересный факт, что второй подряд розыгрыш Лиги наций команды встречаются в групповом этапе турнира. В прошлом сезоне Северная Ирландия в группе с Боснией и Герцеговиной и Австрией не набрала ни одного очка. Последний матч между сегодняшними соперниками состоялся месяц назад и завершился минимальной победой австрийцев. Преимущество было полностью на стороне тогдашних гостей, так что всего один пропущенный мяч для британцев - неплохой результат.

Кадры

У гостей в матче участие не примут 33-летний Найалла Макгинн (60 матчей за сборную) и Джордан Томпсон ("Сток Сити") из-за повреждения. Оба получили травмы в поединке плей-офф Евро-2020 против Словакии. А вот Джордж Сэвилл ("Мидлсбро") вернулся в Англию после той схватки из-за личных проблем. Также, Ото Брунеграф заявил, что из-за усталости после 120-минутного матча со Словакией произойдут некоторые изменения в составе для освежения стартовой одиннадцатки.

Австрия, наоборот, проблем с составом не ощущает. Да и тремя днями перед этим они не играли решающую игру квалификации на еврофорум, а товарищеский матч против сборной Люксембурга. В этом спаринге тренер австрийцев проверил второй состав команды. В заявке на игру не было ни Алабы, ни Забитцера, ни Шопфа. Со старта не начинали Баумгартлингер и Драгович.

Влияние Алабы на игру и настроение команды нельзя описать никак, кроме слова "безграничный". В свои 29 лет он провел за сборную 74 матча, забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Действующий обладатель требла играл в сборной на пяти разных позициях. За ним сейчас следят все топ-клубы Европы. Эти факторы могут очень сильно ударить по психологии игроков гостей и сыграть на руку хозяевам матча.

Цифры, факты и шансы

За восемь матчей Лиги наций (оба сезона) Северная Ирландия заработала всего одно очко и забила лишь три гола. Из последних их одиннадцати матчей только один завершился победой британцев в основное время при 23-х пропущенных мячах. Австрия же из последних 14-ти матчей выиграла 11. Ирландцы забили в семи выездных матчах из восьми подряд, в то время как Австрия пропустила шесть мячей за последние четыре домашних поединках.

Ирландцы, мало того, что физически уставшие после 120 минут официального матча против словаков, еще и поражение (1:2) в решающем поединке за квалификацию на Евро психологически повлияла на игроков. Ото Брунеграф сказал, что с каждым лично провел беседу и поддержал своих подопечных после неудачи. Но есть ли это панацеей от всех последних неудач? А вот австрийцы после победного (3:0) товарищеского матча с люксембуржцами в тонусе готовы занимать первое место в группе.

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Северная Ирландия очень достойно сражалась против словаков, и даже если посмотреть на количество созданной опасности, то преимущество будет за ними, но... В футболе главный результат на табло и он оказался негативным для них. Британцы оставили все силы тогда, в четверг, и вряд ли будут готовы что-то весомое противопоставить своим сегодняшним соперникам. А вот сборная Австрии голодная до побед и готова бороться за переход в высший дивизион Лиги наций для поединков с топовыми сборными.

Подопечные Франко Фоды забили всего шесть голов за четыре матча, хотя моментов было предостаточно. Плохая реализация атакующего состава команды помешает большому разгрому, но комфортное преимущество в два мяча хозяева поединка должны получить. Еще может сработать фактор недооценки соперника, который способен ошеломить фаворита этого поединка.